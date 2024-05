Como cultivar o otimismo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Já escrevi em outras oportunidades que uma das grandes maneiras de cultivar o otimismo e criar perspectivas positivas é praticar o reenquadramento cognitivo – ou reenquadramento positivo. Ou seja, aprender e habituar-se a olhar para as coisas a partir de um ponto de vista para nós mais vantajoso. Além da repetição constante de frases positivas, existem atitudes e posturas bastante simples que você pode ter para cultivar a positividade e criar perspectivas positivas.

Praticar a gratidão é uma ótima maneira de aumentar o otimismo e a perspectiva positiva, pois ajuda a enxergar as coisas boas que existem na vida e a sentir-se mais positivo e pleno. Ela também nos coloca em uma posição de humildade, pois aceitamos com deleite o que nos foi dado e, com isso, abrimos as portas da abundância. Do contrário, só nos lembraríamos de pedir algo a Deus, esquecendo-nos do quanto já nos foi dado.

Pense em coisas que você gosta de fazer e faça mais delas. Isso ajuda a mudar para melhor a sua perspectiva e a ver as coisas de uma forma mais positiva. Outro ponto importante é também procurar gostar do que você faz. Isso motiva a trabalhar para alcançar resultados com excelência, investindo energia e habilidades para fazer o melhor. Quando só corremos atrás de fazer o que gostamos, não nos abrimos para o novo, que muitas vezes está bem próximo, mas não vemos, porque nossa cabeça está limitada.

Falhar faz parte da vida e é importante aprender a lidar com isso de maneira saudável. Em vez de se culpar ou ficar desanimado, tente ver o fracasso como uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Uma frase popular atribuída a Napoleon Hill diz que “todo fracasso carrega consigo a semente de um sucesso equivalente”. Então, continue plantando boas sementes em vez de lamentar a perda eventual de uma colheita.

Ademais, o otimismo e a perspectiva positiva são contagiosos, por isso, é importante cercarmo-nos de quem tem essas atitudes. Além disso, também é necessário ter por perto pessoas em quem podemos confiar e com quem compartilhar nossos pensamentos e sentimentos, pois isso também nos ajuda a manter o positivismo em todos os sentidos. Essas pessoas acabam sendo um ponto de apoio e proteção quando as coisas ficam realmente difíceis, não nos deixando desanimar.

Mantenha claro em sua mente que atitudes e posturas como essas, práticas e bastante simples, auxiliam a cultivar o otimismo e a positividade e a desenhar perspectivas positivas para o futuro. Elas ajudam a moldar o pensamento e a programação mental, provocando atitudes mais positivas e de sucesso. Corpo e mente caminham alinhados.

Janguiê Diniz, Fundador e presidente do Conselho de Administração do grupo Ser Educacional - Presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo