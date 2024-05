Da difícil formação doutoral

O "homem das ruas" provavelmente acha que o título de "Doutor" só cabe aos médicos, e a razão disso é antiga e data da fundação da Faculdade de Medicina de Montpellier (séc. XII). Mas o título de Doutor também é atribuído às pessoas que cursaram um "Doutorado", a última etapa da formação acadêmica (o chamado "pós-doutorado" não fornece nenhum título): é nessa última etapa que se formam os pesquisadores de alto nível que apresentam a um júri um trabalho de investigação relativamente inédito, a partir de uma perspectiva teórica definida e partindo de uma hipótese que, espera-se, seja comprovada ao final.

Penso que tal formação é fundamental para que nossos sistemas de ensino, do fundamental ao superior, disponham de quadros capazes de refletir sobre a própria natureza do sistema educacional, sobre o sentido de uma formação escolar, sobre as condições sociais e institucionais em que isso é praticado, sobre a relação entre educação e formação de subjetividades. Venho trabalhando há um ano com cinco pós-graduações (Doutorados e Mestrados) da Universidade Rural de Pernambuco e vejo as imensas dificuldades que seus alunos enfrentam para prosseguir em seus estudos, sobretudo pela incompreensão -ou claro impedimento !- de seus órgãos de origem (em geral professores lotados nas Secretarias de Educação dos município nordestinos). Convido você, leitor, a ouvir alguns depoimentos de alunos(as) da nossa Pós-graduação, que eu e minha colega Carmen Farias colhemos:

"Na verdade, enquanto a profissão de pesquisadora não for efetivada, valorizada, socialmente reconhecida, etc. e tal, o trabalhador fará jornada dupla, tripla, e o que mais necessitar para estudar! Um absurdo!!!!!! E mais agravante ainda, é quando a sobrecarga ou mesmo perseguição da gestão no ambiente de trabalho estar voltada ao pesquisador educador" (doutoranda A). (...)"Conciliar o trabalho intenso na SEE/PE, inclusive com mudança de Governo em 2023, e a pós-graduação trouxe consequências negativas que talvez se tornem irreversíveis" (Doutoranda B). (...)"Uma funcionária pública concursada, com mais de 25 anos de carreira e contribuição para a educação, NÃO CONSEGUIR A LICENÇA COM REMUNERAÇÃO para cursar o doutorado! Quando fiz a solicitação via protocolo com requerimento recebi a notícia da suspensão do salário, caso optasse por fazer o Doutorado. Naquele dia vi um turbilhão de emoções, de incertezas de sonhos indo embora, até que a secretária me avisa que seria interessante uma " conversa com o "prefeito ". Sustentada pela esperança em conseguir, falei e desabafei, uma conversa longa e necessária. A partir desse momento a concessão foi realizada, mas não legalizada, fato que diariamente preocupa-me. Sem dúvidas, a pior etapa do Doutorado seja passar pela humilhação para conseguir a licença!" (Doutorando C). (...) "No trabalho, apesar de ter uma portaria publicada no Diário Oficial do Estado de Pernambuco reduzindo minha jornada de trabalho: eu preciso estar constantemente me indispondo com a gestão e colegas para relembrá-los dessa condição funcional; preciso dar mais alguns "nãos" quando me demandam tarefas que ultrapassam minha carga horária reduzida; preciso, ás vezes, remanejar minha rotina para prestar serviços nas 16 regionais da SEE/PE (litoral ao sertão) e isso implica em viajar e não poder dormi em casa, ou mesmo, remanejar compromissos do curso; recebi e recebo registro de falta no ponto quando não consigo cumprir tudo que me é exigido; não posso usufruir de alguns direitos por estar afastada parcialmente para curso, a exemplo do computador com internet que foi distribuído na rede e eu não ganhei" (Dotorando D).

É curiosamente incompreensível que um sistema escolar e educacional público deficitário em termos de qualidade, de formação, de estrutura de funcionamento, de gestão, de resultados de aprendizagem, de igualdade de oportunidades, de perspectivas sociais desiguais, quero dizer, claramente, um sistema produtor e reprodutor do modelo "Casa Grande & Senzala", crie dificuldades para que seus educadores tenham uma formação de alto nível que beneficia, na verdade, a todo o sistema escolar ao qual eles pertencem!

Como se não bastassem as dificuldades que nossos alunos de origem desafortunada enfrentam simplesmente para completar a escolaridade dita "obrigatória" (uma piada republicana de mau gosto!), acrescente-se o fato de até nossos professores são de certa maneira impedidos de adquirir uma formação elevada, resultado de uma pesquisa individual e orientada, e apontando problemas (e suas soluções) para os inúmeros engarrafamentos de nosso sistema escolar público.

Formar "Doutores" não é um luxo ou um privilégio aristocrático: é uma capacidade que tem a sociedade de produzir conhecimento e saber sobre si mesma e que, sem isso, sem essa consciência-de-si, somos condenados a aceitar a servidão e o colonialismo intelectual e cultural imposto pelos outros.

Flávio Brayner professor Emérito da UFPE e Visitante da UFRPE

Carmen Farias (UFRPE) e coordenadora da RENOEN