Casos e causos em movimento

Causo, segundo o Prof. Pasquale, é a origem das palavras caso e causa.

Causos é um ramo da literatura, da cultura popular. São histórias curtas, verdadeiras ou não, contadas pelo narrador. Podem ser também lendas, assombrações, superstições etc.

Os causos, na maioria das vezes, são hilários, levam aos risos.

Os melhores são os ligados à educação, à política, às superstições, à medicina e ao turismo.

A literatura, assim o define: Causo é tudo que você acha que é causo. Simples assim!

Eis, a seguir, o primeiro de uma série que devo narrar a partir deste artigo:

UM ALUNO foi ao Gabinete do diretor do então Colégio e Curso Torres, Manuel Torres, que mantinha, sobre a sua mesa, uma estatueta de Eça de Queiroz.

- Bom dia, diretor!

- - Bom dia!

- Quem é esse?

- Esse é Eça.

- E quem é Eça?

- Eça é esse.

- Esse é essa e essa é esse?

- Sim, esse é Eça e Eça é esse.

- Dê licença, diretor, vou sair um pouco para tomar um arzinho lá fora.

- Certo! Até breve!

EM CASA AMARELA, praça apinhada, fui para um evento representando o governador Joaquim Francisco.

Usando da palavra, o então deputado Israel Guerra Filho, parlamentar que muito prezo e admiro, sugeriu, sob os aplausos dos presentes, que a Secretaria Estadual de Educação, que me tinha como titular, construísse uma piscina em cada escola.

O insigne representante do povo coloca o microfone próximo à minha boca, e, à queima-roupa, indaga:

- E aí, secretário, o que o senhor me diz?

- Que a sua ideia, deputado, com certeza vai dar em água...!

A massa humana veio às gargalhadas, para, em seguida, prorromper em aplausos calorosos.

ROBERTO MAGALHÃES, prefeito do Recife, abriu um congresso nacional de agentes de viagens, quando, lendo o seu discurso de saudação, a certa altura professou: cito o poeta Mauro Mota, quando ele disse: "Amo o Recife e desamo quem não o ama." Continuou Magalhães, quem escreveu, a meu pedido, esse discurso, foi Roberto Pereira, mas eu me oponho, Pereira, ao grande poeta aqui citado. Prefiro dizer: Amo o Recife e amo também quem não o ama.

Na plateia, risos e bem sorrir.

CAPIBA, homenageado no Centro de Convenções de Pernambuco, o cerimonial me concedeu a palavra para que eu, num improviso, desse um depoimento sobre o inigualável Lourenço da Fonseca Barbosa.

Comecei, Capiba, Capibaribe, dois ícones de Pernambuco para o mundo. Desejo aqui, disse, revelar um segredo: um dia, perguntei ao grande compositor de frevo e de valsas, quem era Maria Betânia, que fazia ele ter "saudade do beijo que nunca te dei?" Ele me respondeu: foram todas as minhas namoradas que, unindo-as numa só, senti saudade do beijo nunca dado.

O auditório foi às gargalhadas para, depois, aplaudir entusiasticamente.

Quando retornei à mesa, sentado junto a ele, Capiba me diz: "Nego, me lasquei, Zezita está na plateia e ela não sabe dessa história. Hoje, em minha casa, a noite vai ser de confusão."

Pedi-lhe desculpas, mas ninguém faz voltar a palavra pronunciada, mesmo que com a ternura da velha amizade.

EM TAQUARITINGA DO NORTE, hospedado, a trabalho, no hotel Jorge Eduardo, fui à praça central, encontrando um popular, perquiri: o prefeito pretende restaurar esta praça?

Ele, de pronto, respondeu: "penso que sim, mas acho que não." Sorrir, um sorriso de meia boca e fui refletir sobre o filosofar do nativo diante de sua cidade.

ASSISTINDO MISSA na Igreja da Piedade, o celebrante prestava atenção à minha pessoa. Convidou-me a ler a epístola, aceitei e li. No final, pediu-me para conversar comigo.

Disse-me: o senhor foi, para mim, o melhor secretário de Educação de Pernambuco. Lisonjeado, agradeci. Na sequência, me pergunta: o senhor se chama Joel de Holanda, não é verdade?

Fiquei sem graça, mesmo que contente pela justiça feita a Joel, meu amigo. Embora, depois, ele tenha feito menção a projetos da minha gestão, um deles o "Escola todo dia."

NELSON FERREIRA, pianista e consagrado compositor, costumava tocar no Hotel São Domingos, à época de propriedade dos irmãos Dias. Nelson tinha o humor apurado e estava sempre construindo trocadilhos. Um dia, numa roda de conversa, conforme me relatou o engenheiro e empresário Paulo Carneiro, meu colega de turma e amigo fraterno, Nelson chegou, respirando ares dominicais, descontraído, solto e leve, quando disse mais um dos dele: "Aqui, neste hotel, todos Dias são Domingos."

A gaitada, como se dizia em priscas eras, explodiu entre os risos dos domingueiros àquela roda de conversa.

O homem é o único animal que sorri, lembremo-nos sempre dessa assertiva diante dos gracejos que a vida e as pessoas nos oferecem.

Roberto Pereira, ex-secretário de Educação e Cultura de Pernambuco e membro da Academia Brasileira de Eventos e Turismo.