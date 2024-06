O tratamento e a castração química para os condenados

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Tramita no Congresso Nacional, Projeto de Lei que dispõe sobre o tratamento e a castração química voluntária em relação à reincidentes pela prática de crimes contra a liberdade sexual, especificamente destinadas àqueles que tenham cometido delitos constantes dos artigos 213 e 217-A (estupro) e 215 (violação sexual mediante fraude), todos do Código Penal de 1940. Sem prejuízo da pena aplicada pelo Juiz na sentença penal condenatória, o Projeto faculta ao condenado a possibilidade de realizar tratamento químico hormonal para fins de contenção da libido em hospital de custódia, bem como a faculdade de sua submissão a cirurgia de efeitos permanentes. Enquanto o tratamento químico tem como finalidade a contenção da libido do apenado, a cirurgia de efeitos permanentes equivale à castração peniana, resultando na impossibilidade definitiva de qualquer atividade sexual por parte do condenado.

A submissão ao tratamento químico ou à castração só poderá ser facultada àqueles que tenham cometido o crime de estupro ou de violação sexual mediante fraude, por sentença penal condenatória transitada em julgado (quando não cabe mais recursos), desde que o condenado seja reincidente pela prática dos crimes dessa natureza. Todo aquele que pratica mais de um crime do mesmo tipo penal, na visão do Projeto, será considerado reincidente e, por isso, poderá optar pelo cumprimento da pena privativa de liberdade em estabelecimentos carcerários, pelo tratamento químico ou pela castração.

Se o criminoso optar pela castração, evitando o cumprimento da pena constante da sentença condenatória, o Juiz da Execução Penal poderá extinguir o processo de execução da pena, passando o condenado à condição de primário e sem antecedentes criminais que possam comprometer a sua ficha criminal.

O referido Projeto, que altera a Lei de Execução Penal e o Código Penal, outrossim, estabelece que se o condenado aceitar o tratamento químico será ele beneficiado com o livramento condicional, autorizado pelo Juiz da Execução Penal, por período que não poderá ser inferior ao prazo indicado para o tratamento.

Em síntese, condenado por sentença definitiva pela prática do crime de estupro ou de violação sexual mediante fraude, sendo o apenado reincidente específico (quem prática mais de uma vez o mesmo crime), se transformado o Projeto em Lei Ordinária, o condenado poderá optar pelo cumprimento da sanção penal estabelecida na sentença condenatória, pelo tratamento químico ou pela castração

Sabe-se que a proposta legislativa facultando ao condenado o tratamento químico hormonal e a cirurgia de castração (Projeto de Lei nº 3127/2019), nos crimes contra a liberdade sexual, partiu do senador Styvenson Valentim e já foi aprovado pelo Senado Federal e atualmente encontra-se tramitando na Câmara dos Deputados, com enormes possibilidades de aprovação.

Ocorre, porém, que o Projeto de Lei é absolutamente inconstitucional.

Embora a fixação de um tratamento químico hormonal ou da castração seja uma opção do condenado, a Constituição Federal de 1988 (art. 5º, XLVI), não admite qualquer sanção penal que não seja a privação ou restrição da liberdade, perda de bens, prestação social alternativa, multa e suspensão ou interdição de direitos, não cabendo ao legislador criar novas modalidades de penalidade, como pretendem nossos legisladores. Tratando-se de cláusula pétrea, vale lembrar, também, que o Texto Constitucional não admite qualquer proposição legislativa no sentido de desfazer as regras que dispõem sobre os direitos e garantias individuais que estão disciplinados no art. 5º da Carta Constitucional de 1988.

Lado outro, a nossa Carta Magna também proíbe a fixação de penas cruéis, que são partes integrantes dessa anomalia legislativa, infelizmente já aprovada no Senado Federal e que, por ademais, atingem em demasia a dignidade humana, além de violar frontalmente o princípio constitucional que não admite no nosso ordenamento jurídico, qualquer tentativa que venha a desrespeitar à integridade física e mental do infrator da Lei Penal, como é o caso do Projeto em tramitação no Congresso Nacional.

Se aprovado o Projeto na Câmara dos Deputados e eventualmente o presidente da República transformá-lo em Lei, certamente Juízes e a Suprema Corte declararão a sua inconstitucionalidade, invalidando a propagação de penas como sinônimo de castigo corporal, que de há muito deixaram de existir, nomeadamente depois da Revolução Francesa de 1789.

Aliás, basicamente todas as proposições que atualmente são aprovadas nas Comissões de Segurança Pública do Congresso Nacional, consolidam a existência de um País que torce pela implantação da pena de morte, prisão perpétua e de castigos corporais e morais à pessoa do condenado, com fortes indícios para o retorno do "Direito Penal do Terror", que tanto denegriu a dignidade humana, quando não havia qualquer restrição à aplicação das penas cruéis.

Adeildo Nunes, juiz de Direito Aposentado, Mestre e Doutor em Direito de Execução Penal, Professor da Pós-Graduação em Direito da Faculdade Damas do Recife e do Instituto dos Magistrados do Nordeste