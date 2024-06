Os terrenos de marinha e a PEC nº 3, de 2022: o fim de uma jabuticaba

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O "terreno de marinha" se origina de ordem de 1710, do então rei de Portugal dom João V, vindo, posteriormente, a ter os seus parâmetros estabelecidos por dom João VI, os quais permanecem válidos até hoje, sendo medidos a partir da linha do preamar médio, ou seja, da média da maré alta do ano de 1831 até 33 metros para o continente, conforme Decreto-Lei de 1946. Sem paralelo no mundo, é uma verdadeira jabuticaba.

Não devemos confundir as "praias" com os "terrenos de marinha". As praias são bens inalienáveis, ou seja, não podem ser objeto de negociação pela União visando o seu uso privado. Os terrenos de marinha, por outro lado, consistem nas áreas adjacentes às praias e são tecnicamente bens dominicais, cuja posse pode ser privatizada através da ocupação ou do aforamento, por intermédio da Secretaria do Patrimônio da União (SPU), permanecendo o seu domínio, contudo, com a União.

É quase uma unanimidade de que os terrenos de marinha há muito perderam o seu propósito, razão pela qual debate-se há décadas a sua extinção. Em 2011 foi apresentada na Câmara dos Deputados a Proposta de Emenda à Constituição nº 39 visando a sua extinção. Após tramitar por aproximadamente 11 anos, a aludida proposta foi enviada para o Senado Federal em 23/02/2022. Atualmente, tramita no Senado Federal a Proposta de Emenda Constitucional nº 3, de 2022.

A proposta em nada modifica o regime jurídico das praias, que continuam inalienáveis e pertencentes à União. De fato, a PEC 3/2022 não altera o inciso IV do artigo 20 da Constituição, que trata sobre "praias marítimas", mas apenas o seu inciso VII, que se refere exclusivamente aos "terrenos de marinha e acrescidos". Assim, caro leitor, fique alerta em relação às fake news de que a PEC 3/2022 irá privatizar a praia. Não é verdade...

Este projeto mantém sob o domínio da União "as áreas afetadas ao serviço público federal, inclusive as destinadas à utilização por concessionárias e permissionárias de serviços públicos e a unidades ambientais federais, e as áreas não ocupadas," transferindo gratuitamente ao domínio pleno dos respectivos Estados e Municípios "as áreas afetadas ao serviço público estadual e municipal."

Os terrenos de marinha que estejam atualmente na posse dos seus respectivos foreiros e ocupantes regulares, conforme inscrição na SPU, passam ao domínio pleno de seus possuidores mediante transferência onerosa, deduzidos "os valores pagos a título de foros ou de taxas de ocupação nos últimos 5 (cinco) anos".

Assim, a intenção do legislador é de prestigiar as pessoas que atualmente detenham regularmente a posse de terreno de marinha e que estejam em dia com as suas obrigações. É também positiva a previsão da transferência gratuita no caso de áreas "ocupadas por habitação de interesse social".

Por outro lado, um ponto polêmico é a possibilidade dos ocupantes não inscritos na SPU também serem beneficiados com o domínio dos terrenos de marinha, necessitando para tanto comprovar que a sua ocupação ocorre, pelo menos, há 5 anos e que é de boa-fé.

Finalmente, a PEC 3/2022 em nada modifica ou atenua a proteção ambiental das praias e de suas áreas adjacentes, cuja fiscalização compete à União, Estados e Municípios, permanecendo vedada a supressão de sua vegetação nativa, a restinga.





Antônio Beltrão, advogado especialista em Direito Ambiental do escritório Da Fonte Advogados.