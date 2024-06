Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Ensina Capiba na canção "Madeira que Cupim Não Rói" a dizer sempre e bem alto que a injustiça dói. De fato, dói mesmo. É uma dor da alma. Não há analgésico na farmácia. Nem se trata de liberdade poética ou exagero criativo do saudoso compositor. É um dado da vida. A história, aliás, maior das salas de aula, é pródiga em exemplos nesse sentido.

Na principal premiação do cinema, o Oscar, ninguém esquece a não escolha de Fernanda Montenegro por "Central do Brasil" em 1999. No Nobel da Paz, impossível não citar a não escolha de Dom Hélder Câmara em 1971, favorito a ser agraciado. Conhecido e admirado por sua luta contra as torturas e outros crimes da ditadura iniciada no Brasil em 1964, o arcebispo, por 3 votos a 2, viu o Nobel da Paz escoar entre dedos para as mãos do Chanceler da Alemanha, Willy Brandt. O que depois se soube: a renhida, rancorosa, invejosa batalha de bastidores para sabotar a candidatura de Dom Hélder, conduzida pelo Itamaraty a mando da cúpula do regime de exceção.

Nas Ciências, o nome é o do físico Tesla, que, nascido em 1856, morreu em 1943 completamente falido, sem o reconhecimento por suas extraordinárias invenções, algumas com aplicações até os dias atuais. Foi ele quem inventou por exemplo o emprego da corrente alternada para transmissão de energia elétrica em longas distâncias, utilizadas nos fios de alta tensão, além do controle remoto, que ninguém vive sem.

Por sua vez, no Jornalismo, se impõe a lembrança perene do Caso Escola Base, que acaba de completar 30 anos. Saiu em todos os jornais, na época, com alarde, a denúncia de abusos sexuais na referida Escola, situada no bairro da Aclimação, na capital paulista. Os donos, Icushiro e Aparecida Shimada, a professora Paula Milhim e o esposo, além do motorista Maurício Alvarenga, foram acusados. As alegadas vítimas tinham quatro anos de idade. Recaía ainda a imputação de que os denunciados aproveitavam o horário escolar para levar as crianças a motéis, onde as mesmas seriam fotografadas e filmadas despidas. Tudo mentira. O estrago já estava feito. A Escola Base fechou e o casal Shimada nunca mais voltou a trabalhar com educação. E a Imprensa brasileira, a duras penas, passou a não mais ser a mesma.

Avançando rumo aos domínios da crônica policial-judiciária, calha destacar o Caso dos Irmãos Naves, ocorrido em 1937 no interior de Minas Gerais. Comerciantes, Joaquim e Sebastião Naves tinham como sócio o primo Benedito, que conseguira certa feita grande volume de arroz, transportando a carga, resolvendo depois vender todo o cereal, recebendo pela venda o que à época era uma pequena fortuna, 90 contos de réis, pagos através de cheque. Tendo sacado o dinheiro, dias depois Benedito desaparece. Suspeitou-se que por causa das dívidas que contraíra, pois, ambicioso, havia tomado grandes empréstimos a pessoas da cidade, percebendo, depois, desesperado, que não conseguia pagá-los. Os Naves, diante do sumiço do primo, saíram a procurá-lo, sem sucesso. Bateram então às portas da Polícia, que concluiu algum tempo depois que os dois irmãos eram os maiores interessados no sumiço, ordenando, então, sua prisão. Seguiu-se um festival de violências para arrancar confissões. O Delegado à frente das investigações obteve então de Joaquim a admissão de culpa após insinuar mentirosamente que havia assassinado seu irmão Sebastião, que se recusava a confessar. Os Irmãos Naves tiveram suas vidas destroçadas por um crime sem testemunhas. No Júri Popular, absolvição. Detalhe: Benedito foi localizado vivo, lépido e fagueiro em 1952.

São inúmeros, outrossim, os relatos de prisões injustas no País. Dois dos mais falados nos últimos anos foram os do violoncelista Luiz Carlos Justino em setembro de 2020, e de Alberto Santa Anna Júnior, ambos presos por causa de reconhecimentos fotográficos nunca corroborados. Quem recompõe o trauma produzido? O dinheiro? Pedidos oficiais de desculpas? Exonerações e demissões?

O jeito é levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima, resistir. É não se conformar. Como afirmou Ghandi, se o outro age contra a justiça e eu o permito fazê-lo, então a injustiça é minha. Onde viceja a injustiça, nada mais frutifica. Pensemos nisso. Hoje e sempre. Nunca é tarde.

Gustavo Henrique de Brito Alves Freire, advogado