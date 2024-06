Homero: homem ou mulher?

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Cronista de jornal é feito médico e advogado: todo mundo lhes faz pergunta pensando que ele sabe de tudo, mas não é verdade - ninguém sabe de tudo na vida. Tentarei responder a essa pergunta, mas, como o leitor vai perceber, não estarei afirmando nada. Vou vender o peixe pelo mesmo preço que comprei. Na Antiguidade, nunca houve dúvida de que Homero fosse um homem, e, durante a maior parte do período moderno, essa conclusão não foi questionada. Mesmo porque, naquela época, ser coluna do meio era chique entre os gregos. Em raríssimas ocasiões, porém, uma voz dissonante se fez ouvir. O escritor britânico Samuel Butler, neto do estudioso de mesmo nome, desenvolveu a teoria de que pelo menos a Odisseia teria sido escrita por uma mulher da Sicília. Robert Graves adotou e aperfeiçoou essa teoria no romance A Filha de Homero. Mais recentemente, sugeriu-se que o poeta que supervisionou a versão escrita dos poemas, e talvez até sua composição, poderia ter sido uma mulher.

Homero nasceu no século VIII A.C., um poeta épico grego cujos trabalhos celebravam eventos míticos e heroicos, com atenção especial voltada para a aristocracia. Utilizava um dialeto poético artificial, fraseologia repetida e cenas, dando destaque aos discursos e extensas comparações.

Da mesma forma que os ingleses como Shakespeare, de "O Bardo", os antigos gregos se referiam a Homero simplesmente como "o Poeta". Assim como Shakespeare, Homero pertence ao mais alto escalão da literatura ocidental e sua poesia revela uma compreensão da natureza humana raramente igualada e jamais suplantada. Apesar disso, não sabemos quase nada sobre ele.

Mesmo os antigos gregos dispunham de poucas informações sobre o personagem que reverenciavam não apenas como fundador da poesia épica, mas também como da própria literatura. Os detalhes sobre a vida de Homero foram recolhidos de trechos supostamente autorreferenciais de seus poemas.

A Ilíada, ambientada durante o décimo e último ano da Guerra de Troia, trata as consequências complicadas de uma desavença entre Aquiles e Agamenon, dos comandantes gregos no cerco de Troia. A Odisseia, que se passa depois da queda de Troia, conta a árdua viagem de volta ao lar de outro herói grego, Odisseu (Ulisses, na versão latina), e sua luta para se restabelecer como o rei de Ítaca. (V. Editora Sextante Ltda.)

