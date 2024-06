Imip completa 64 anos de compromisso

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A data que marca mais um ano da fundação de uma instituição que se mantém prestando relevantes serviços à comunidade, em especial aos mais necessitados, é motivo de reflexão e análise do seu retrospecto, independentemente de sua atividade.

O IMIP, portanto, se enquadra bem neste contexto social estratégico. Há 64 anos, o Prof. Fernando Figueira se agrupou e liderou um grupo de pediatras, também comprometidos com as causas sociais, e fundou o IMIP.

Inicialmente a sigla IMIP se referia a uma instituição dedicada a pediatria, ou seja, Instituto de Medicina Infantil de Pernambuco. Após 10 anos, a visão médica e humanística do Prof. Figueira empreendeu para que a saúde da mulher também fosse acolhida e aí surgiu o Instituto Materno Infantil de Pernambuco.

Posteriormente o leque solidário se abriu mais ainda e hoje a sigla IMIP chama-se Instituto de Medicina integral Professor Fernando Figueira, abrangendo quase todas as especialidades médicas, em todos os níveis de complexidade.

No planejamento para fundar o IMIP, o Prof. Figueira plantou alicerces para sua tarefa, entre elas a de criar um serviço de radiologia, tendo convidado para sua direção, o então professor da pediatria Milton Medeiros, que se apresentou após um treinamento de radiologia nos Estados Unidos. A ele se juntou o Dr. Leonel Campos que incorporou, com muita competência, o espírito imipiano e permaneceu trabalhando continuamente por mais de 50 anos na instituição.

Em 1978 recebi o convite do Prof. Fernando Figueira, para deixar minhas atividades no Rio de Janeiro e vir me juntar ao professor Milton e Dr. Leonel na condução do serviço de radiologia.

Com irrestrito apoio da Direção e com a competência dos colegas, conseguimos ampliar o serviço e criar a residência médica em radiologia, atualmente a maior do Norte e Nordeste.

Quem trabalha no IMIP sabe que para fazer parte desta instituição tem que ter compromisso com o ensino, a pesquisa e com o atendimento da população carente, como premissas básicas. Alguns títulos que o IMIP conquistou e enche de orgulho a todos que fazem a instituição, entre eles, o de ser o primeiro Hospital Amigo da Criança do Brasil.

Essa data, assim, é motivo de muita comemoração e significância por todos que participam ou participaram da instituição que, entre muitos atributos, oferece à população socialmente desprovida um atendimento médico digno, respeitoso e de qualidade.





Silvio Cavalcanti de Albuquerque , médico radiologista, membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia