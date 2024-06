Vida longa ao Festival de Inverno de Garanhuns, o FIG

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em maio de 2023, publiquei no Jornal do Commercio uma opinião intitulada "Pelo Virtuosi em Garanhuns". Não sei se à época teve algum efeito, mas, com imensa alegria, recebi um telefonema da Secretária de Cultura de Garanhuns, Sra. Sandra Albino, convidando o VIRTUOSI para integrar a programação da 32ª edição do Festival de Inverno de Garanhuns (FIG). Este ano, o evento voltará a ocupar o palco da Igreja de Santo Antônio, de 19 a 27 de julho.

Minha alegria foi indescritível ao receber essa notícia tão auspiciosa e maravilhosa, que marca a retomada de uma programação que iniciamos em 2004 e que construímos com tanto carinho. Fiquei relembrando com felicidade (mal consegui dormir naquela noite) nossa alegria e satisfação em realizar os concertos na Igreja de Garanhuns.

Recordei os tempos em que oferecíamos cursos na cidade, trazíamos estudantes e formávamos um coro infantil com crianças da região. Lembrei das palavras maravilhosas que o público escrevia nas papeletas para participar do sorteio de CDs que meu marido, Rafael Garcia, adorava fazer. Os elogios eram abundantes! Agora, após um breve hiato, o VIRTUOSI Na Serra está pronto para voltar com força total, trazendo uma excelente programação que certamente irá satisfazer a todos.

Quero expressar meu profundo agradecimento à Prefeitura de Garanhuns, em nome da Sra. Secretária Sandra Albino, por sua sensibilidade e reconhecimento da relevância de um projeto tão significativo para Pernambuco.

É com grande entusiasmo que anuncio que o XVII VIRTUOSI NA SERRA se realizará de 19 a 27 de julho na Igreja de Santo Antônio, sempre às 20h30, trazendo recitais e concertos especiais que homenagearão o legado do saudoso maestro Clóvis Pereira.

Ana Lúcia Altino Garcia, diretora do Virtuosi