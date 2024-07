Análise eleitoral de curto e longo prazos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Proponho parcimônia na análise política. Sugiro que a intenção de voto não seja a única variável para a análise do comportamento do eleitor.

No dia 05/07/2024, o Datafolha divulgou mais uma pesquisa de intenção de votos na cidade de São Paulo. Para mim, nenhuma novidade. Como já escrevi neste espaço, a melhor estratégia de Ricardo Nunes é a municipalização da eleição. A de Boulos é a nacionalização. A oportunidade do candidato do PSOL é bolsonarizar Nunes. A grande oportunidade de Nunes é dizer que Boulos não tem experiência para cuidar de São Paulo. A competente Tabata Amaral e Datena têm poucas chances. E Marçal atrapalhará Ricardo Nunes, mas não será candidato fortemente competitivo.

Aos poucos, a tese/hipótese da bolsonarização das eleições municipais perde força. Por várias vezes frisei que a eleição municipal será municipalizada. A eleição local é a eleição do remédio no posto de saúde, da rua calçada, da viatura da guarda municipal, da praça construída, do hospital que faz parto. O lulismo e o bolsonarismo têm influência secundária na disputa. Sendo o bolsonarismo força negativa no Nordeste e o lulismo força negativa no Sul e Centro-Oeste.

Na França, na eleição do último domingo (30/06/2024), o Reagrupamento Nacional obteve 33% dos votos. Esse resultado foi suficiente para surgirem afirmações de que existia uma onde de extrema-direita na Europa. No dia 05/07/2024 foi divulgado que o Partido Trabalhista britânico conquistou ampla maioria. E a direita foi derrotada. A tese da onda de extrema-direita perdeu força, ou melhor, foi falseada.

A tese corrente é de que se Trump vencer a eleição presidencial americana, a direita bolsonarista poderá vencer a eleição presidencial brasileira. Isto não é verdade! Trump foi eleito em 2016. Jair Bolsonaro em 2018. As razões da eleição de Jair Bolsonaro não incluem a influência de Trump. Se Trump for eleitor novamente, as relações Brasil e Estados Unidos poderão sofrer abalo. Todavia, isto não significa que a direita bolsonarista retornará à presidência da República em 2026.

Trouxe esses diversos exemplos para falar sobre análise de curto e longo prazos. A primeira não tem nenhuma relação com o futuro, não é preditiva. Ela tenta interpretar a realidade, mas não consegue enxergar o futuro. A segunda não. Ela interpreta o presente e vislumbra o futuro. Ambas requerem evidências para serem construídas. Todavia, a primeira enxerga até o muro. A segunda, vai além do muro. Sempre digo que as pesquisas de intenção de voto possibilitam análises de curto prazo. Em nenhum momento, elas sugerem o que poderá acontecer. São as pesquisas qualitativas mais a interpretação da conjuntura e a análise da história das eleições que permitem análises de longo prazo.

Chama no Zap! Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp ENTRAR NO CANAL DO WHATSAPP

Generalizar uma conclusão em razão do resultado de uma eleição em dado país é muito perigoso. Cada nação tem as suas particularidades. Os votantes têm desejos e sentimentos diferentes. Os problemas de cada país não são semelhantes. Aqui no Brasil, o voto econômico importa. Assim como o voto moral. No Estados Unidos também. Mas a política internacional adotada pelo presidente americano influencia a opinião do eleitor. No Brasil, isto não acontece. Na Europa e na América, a imigração é pauta eleitoral. Aqui no Brasil não.

Proponho parcimônia na análise política. Sugiro que a intenção de voto não seja a única variável para a análise do comportamento do eleitor. Recomendo que as generalizações não sejam realizadas apressadamente. A particularidade de cada nação e eleição deve ser sempre considerada. As análises bem-feitas, as de longo prazo, contém previsão, decifram o futuro. As análises de curto prazo trazem interpretações equivocadas e não vislumbram o futuro.

Adriano Oliveira, cientista político. Professor da UFPE. Fundador da Cenário Inteligência: Pesquisa qualitativa & Estratégia.