"Golpe a golpe, verso a verso"

Um emir ofereceu um banquete para celebrar o aniversário de 800 anos de um ancião. Quando os convidados abandonaram o palácio, o emir indagou ao idoso: como é possível viver 800 anos numa terra repleta de armadilhas, traições, homens astutos e espertalhões? O velho foi célere na resposta: "Não é difícil, basta trocar de lado".

Essa parábola se aplica aos nossos 29 partidos políticos e à habilidade dos nossos representantes. Tudo por mera conveniência. Até porque não existe ideologia e consenso no bojo das legendas existentes. Por isso os grupos vivem em persistente estado de disputa. Deputados e senadores, em tese, são capazes de aprovar aberrações ou anomalias, desde que elas estejam em harmonia com seus interesses - sempre manipuláveis e manipulados. Por essa razão, a expressão cunhada pelo político Sérgio Abranches - "presidencialismo de coalizão" - talvez já esteja superada. Melhor seria a de presidencialismo de suporte. Afinal, coalizão significa fusão, aliança, acordo, união.... Nem todos esses vocábulos se harmonizam com o nosso presidencialismo. Agrava tal situação política, a ausência de sangue fresco. Nem precisava ser o do drácula do filme "o que fazemos nas sombras", embora o título caia muito bem no contexto partidário atual.

No último governo Lula, por exemplo, o PT se aliou a partidos de esquerda, centro-direita e direita, como o PT, PMDB, PTB e PP. Todavia, com a proibição das doações empresariais, o Congresso foi compelido a aprovar, em 2017, um Fundo Especial de Financiamento de Campanha (Lei n.13487). O problema é que Lula esqueceu de discutir, antes e após a eleição, esse tema nebuloso. Logo se descobre que os mais aquinhoados são os partidos que elegeram mais deputados no último pleito. É a situação atual do PL que receberá o valor de R$886,8 milhões, seguido pelo PT.

Nas eleições municipais de 2020, o fundo eleitoral que era de R$2 bilhões dobrou para R$4.9 bilhões. Infelizmente, não são os partidos que recebem o dinheiro, são os políticos. O caso mais recente foi o do ministro Juscelino Filho acusado de ter liberado emendas parlamentares no montante de R$5 milhões para a prefeita irmã dele. A prefeita aplicou o dinheiro na construção de uma estrada que beneficia a fazenda do "mano" Juscelino. Na apreciação do economista Felipe Salto, em entrevista a "Isto é Dinheiro", "é hora de colocar o dedo na ferida das emendas parlamentares, que já somam o mesmo volume de recursos destinados ao principal programa de investimentos do governo, o novo PAC".

Mas o entrevistado esqueceu de complementar que parte dos recursos são utilizados para bancar candidaturas inviáveis: os indeferidos tardiamente pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE); os cassados e os além-túmulos. Por essa e outras razões, a palavra corrupção voltou a avivar as manchetes dos jornais. Esse quadro foi exacerbado com o abraço, por Lula, da tese da "presunção de inocência". Alçando a mão, o presidente pediu muita calma e equilíbrio. Tal fleuma não aconteceu na banda tóxica de Trump. Na última quinta-feira, dia do debate entre os dois candidatos, Trump insinuou, em rede social reservada, que Biden necessitou de ajuda química para fazer pulsar os neurônios. O registro foi baseado na descoberta pelo FBI, na Casa Branca, de uma pequena quantidade de cocaína. E não se cogitou, até o momento, do emprego da tese de "presunção de inocência".

Lula foi mais abarbarado. Assegurou que "a sua eleição depende da necessidade de livrar o Brasil dos oligarcas". Caso esse raciocínio prevaleça, o presidente se eternizará na função. Afinal, o vocábulo "oligarquia", originário do grego oligarkhia, é formado por oligos (poucos) e argui (domínio). Seria o poder exercido por um pequeno grupo ou pessoas influentes que se apoderam de certos negócios ou interesses. Fala-se, nesse caso, em oligarquia do petróleo (Amy Goodman e David Goodman), das armas, dos partidos políticos, das plataformas de apostas legalizadas e até mesmo em oligarquia da educação. A conclusão é simples: nenhum país tem a pretensão de se livrar dos seus oligarcas. São figuras inexauríveis em qualquer sistema. Ao longo da história, governos oligárquicos reforçaram as suas técnicas corrosivas (fraudes eleitorais, controle da mídia, corrupção, lavagem de dinheiro...). O raciocínio se repete na educação. Os oligarcas estão dispostos a jugular o saber a qualquer preço. Têm consciência de que sem educação o povo pode ser conduzido para onde eles querem. A qualquer momento é possível colocar a manada para fora do curral. Esta semana uma educadora - Edinar Bahia - fez o envio de uma publicação da "Gazeta do Povo" sobre as 20 teses mais insólitas defendidas no Brasil por mestrandos e doutorandos brasieliros. Elas revelam o nível da massa "crítica" que as nossas universidades estão "fabricando": "O aborto como instrumento de biopolítica"; o Estado bruxólico: as bruxas como tecnologia de resistência"; "As aberturas políticas a partir das fraturas: caminhos para desempedrarmos nossos corações numa América Latina atravessada pela modernidade e pelo liberalismo". Esses três exemplos fazem recordar um verso do poeta espanhol Don Antônio Machado Cantares: "Caminante no hay caminho, los caminhos se hace al andar".

