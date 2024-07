Turismo, era pós-industrial, sociedade do conhecimento e o pensamento cognitivo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Antes, a era agrícola, o poder pela terra. Depois, a industrial, a prevalência pelo capital. Agora, a era do conhecimento, em que o bem intelectual é que assume o poder e a diferenciação, a supremacia e a força.

Assim, o turismo deixa de ser somente um sistema de variáveis socioeconômicas para ser um dos vetores de transformação do mundo pós-industrial, promovendo, ao lado dos avanços tecnológicos, outro modelo à nova ordem internacional, tendo um papel importante, de influência e de fomento, em todo o inevitável e inarredável processo de globalização.

Este novo período histórico, por suas inquietações e expectativas humanas, já se auspicia como de estímulo à diversão, ao lazer e ao entretenimento, sendo, segundo os sociólogos e antropólogos, como da "civilização do ócio", da "civilização do lazer" e, por extensão, do turismo, como apregoara, ainda em meados do século passado, Joffre Dumazedier, sociólogo francês.

Neste afã, o homem investe nos seus cometimentos espirituais, sendo o ato de viajar, pelo fascínio em descobrir novas paragens e outras culturas, o seu devaneio maior.

Nasce, assim, o admirável homem novo, o "Homo turisticus" quase insaciável em colocar o saber e a vivência à disposição do prazer em afivelar as malas e sair por aí, vivenciando os caminhos do seu chão-pátrio ou as estradas, os mares e os céus de outros países.

Turismo interno ou internacional, individual ou de massa, ora movido a cultura, ora a religiosidade, ora pelo espírito de aventura, ora em nome dos esportes. Ora, até, por motivo especial de saúde e bem-estar, que impõe tratamentos que nem sempre inibem os passeios nos arredores de um hospital, se num centro mais adiantado, ou de estâncias hidrominerais, quando não em cidades reconhecidas como de estação de cura pelas excepcionais qualidades terapêuticas.

Vale recordar, nesse diapasão, as palavras de Dom Robert Runcie, arcebispo de Cantuária, quando, em 1988, assegurou: "Na idade Média as pessoas eram turistas devido a sua religião, ao passo que hoje elas são turistas porque o turismo é a sua religião."

Viajar, uma conduta de vida. Mais do que mudar de ares, o lazer é um imperativo à satisfação humana. Tão importante que o homem já se reserva aos descansos do fim do dia, do fim de semana, às férias e à aposentadoria, esta na fase da boa idade, quando os divertimentos ganham vez, ao contrário dos nossos ancestrais, que, aposentados, literalmente se recolhiam aos "aposentos", mais às cadeiras de balanço do que às viagens, à época, uma ousadia.

A professora Lucrécia Ferrara, falando no Congresso Internacional de Geografia e Planejamento do Turismo, emite o seguinte conceito: "O turista é um outro eu num eu-mesmo."

No episódio de 11 de setembro de 2001, a atividade demonstrou pujança, porque a perda foi menor do que se supunha, numa prova do quanto o ser humano está disposto a viajar, como a corroborar o filósofo Hermann Graf Keyserling, quando disse: "o caminho mais curto que leva a si mesmo faz uma volta ao redor da terra."

Essa pandemia da Covid-19, que recentemente se abateu sobre o mundo, foi - e ainda, em parte, continua sendo - uma ameaça à demanda turística. A Organização Mundial do Turismo (OMT), todavia, prevê, para 2025, um crescimento na casa dos 2%. Acreditar é preciso!

Promover o turismo é trabalhar pelo desenvolvimento, já que essa é a atividade econômica que mais vinha crescendo no cenário mundial, e que mais posiciona, segundo conceitos pós-modernos, o homem no contexto do seu desenvolvimento emocional e intelectual.

Pensar é o aprendizado da liberdade, aliando honradez e lucidez. Pensar, livre pensar, segundo Millôr Fernandes. "Penso, logo existo", do filósofo francês René Descartes, talvez mais acertado seria "penso, logo vivo."

Chamo Gonzaguinha: viver e não ter a vergonha de ser feliz.

