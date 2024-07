O impacto da Inteligência Artificial no futuro do emprego

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Inteligência Artificial (IA) tem causado uma grande euforia no mercado e surgido como uma tecnologia disruptiva que promete transformar profundamente o mercado de trabalho global. Embora o conceito não seja novo, a partir do lançamento do ChatGPT é que ela teve um crescimento exponencial. Enquanto suas aplicações podem oferecer eficiência e inovação, também geram dúvidas sobre o futuro dos empregos tradicionais. Mas, afinal, como a IA pode mudar os empregos atuais e quais áreas poderão ser mais afetadas?

A IA, suprida por avanços em machine learning, processamento de linguagem natural e automação, está sendo rapidamente integrada em diversos setores da economia. Seus impactos são evidentes em áreas conhecidas do grande público. No setor de serviços ao cliente e suporte, por exemplo, os chatbots e assistentes virtuais já são comuns em atendimentos e respondendo a consultas de clientes, reduzindo a intervenção humana em funções de atendimento ao cliente.

As IAs também são muito utilizadas na automatização de tarefas repetitivas. Essas tarefas já vinham sendo substituídas por robotização de processos automatizados (RPA) antes mesmo do avanço da IA. Isso inclui desde a linha de montagem industrial até processos administrativos em escritórios.

Outra área que está sendo beneficiada pelo uso crescente de Inteligência Artificial é a de análise de dados e tomada de decisão. A capacidade da IA de analisar grandes volumes de dados de forma rápida e precisa está redefinindo como decisões são tomadas em diversas áreas. No setor de finanças, por exemplo, os sistemas de IA já tomam decisões apontando em que tipo de mercado ou ações o investimento deve ser direcionado.

Na saúde, a tecnologia é responsável por fazer diagnósticos e análise de exames, identificando patologias com mais acuracidade que médicos.

Na educação, as IAs têm auxiliado na produção de conteúdo, tutorias, correção de provas e redações, no processo de adaptação de conteúdo ou método de ensino ao ritmo do estudante, à velocidade de aprendizado e às necessidades individuais de cada aluno. A tecnologia consegue, por exemplo, identificar pontos fortes e áreas que precisam de melhorias, oferecendo suporte e feedback personalizados, maximizando o potencial do estudante e permitindo que ele progrida em seu próprio ritmo. Isso pode complementar ou substituir o ensino tradicional em sala de aula, promovendo habilidades de resolução criativa de problemas e preparando os alunos para um mundo cada vez mais digital.

Embora a IA prometa aumentar a produtividade e criar novas oportunidades, ela mudará e deslocará o papel humano em diversas ocupações. Este não seria um fato novo na história. Fato similar já aconteceu na época da robotização das indústrias, quando diziam que os empregos seriam destruídos e, na verdade, novos postos de trabalho foram criados. O comércio eletrônico com o uso intensivo das IAs já está mudando os modelos de vendas e distribuição, reduzindo a necessidade de vendedores e caixas em lojas físicas.

Para mitigar os efeitos negativos da automação, a requalificação de trabalhadores é essencial. Investimentos em educação e treinamento em habilidades digitais e cognitivas serão cruciais para preparar os trabalhadores para os novos paradigmas do mercado de trabalho impulsionados pela IA.

A Inteligência Artificial está remodelando o futuro do emprego de maneira profunda e irreversível. Enquanto alguns empregos desaparecerão, outros surgirão em novas áreas impulsionadas pela tecnologia. Por isso, a preparação proativa através da educação e adaptação contínua será fundamental para aproveitar as oportunidades que a IA traz, ao mesmo tempo em que se mitigam os desafios sociais e econômicos que surgem com essa transformação.

Diante de todo esse cenário, é importante entendermos não apenas o potencial disruptivo da Inteligência Artificial, mas também as oportunidades que ela traz para moldar um futuro do trabalho mais dinâmico e adaptável às novas realidades tecnológicas.

Jânyo Diniz, CEO do Grupo Ser Educacional e Presidente do Sindicato das Instituições de Ensino Superior de PE_