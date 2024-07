Pernambuco no rumo da economia regenerativa

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Desde que passamos, enquanto espécie humana, a viver em territórios fixos, com o advento da agricultura, abandonando gradualmente a atividade de coletor/caçador, foram inúmeros os desafios coletivos os quais tivemos que enfrentar. Escassez de alimentos, risco de predadores, assim como pestes e doenças que dizimavam parcelas inteiras da população.

No decorrer da história, o homem criou e dominou técnicas poderosas de controle do território, de criação de ferramentas e tecnologias, de aumento da capacidade produtiva da terra, de extração de minerais, de expansão de assentamentos, de proteção contra predadores, de navegação e, por fim, de manufatura a partir da revolução industrial. Essa evolução na produção modificou completamente a forma como nos relacionamos com o mundo e com nossos pares, consagrando de uma vez por todas o nosso domínio e exploração sobre a natureza.

Obviamente, olhando através de um prisma específico, isso pode ser enxergado como sucesso. Essa trajetória, digamos assim, trouxe seus louros e conseguimos afastar, quase que completamente, diversas ameaças que eram pesadelos das civilizações que nos antecederam. Contudo, isso teve e tem tido seu preço. Para expor os efeitos colaterais de tais avanços, poderíamos ficar apenas no quanto esse domínio e técnica também serviu (e ainda serve) para que o homem afligisse o seu próximo. Passamos por duas grandes Guerras Mundiais, diversos conflitos locais, armas de destruição massiva e ainda há muita fome, miséria e desigualdade.

Temos em nossas mãos, enquanto espécie, a capacidade de criar e de destruir como nenhuma outra. Mas, como se não bastasse, a despeito de séculos de aperfeiçoamento civilizacional, a forma como produzimos e consumimos tornou-se a maior ameaça contra nós mesmos. Mesmo com o avanço da tecnologia, ainda extraímos mais recursos naturais do que a capacidade do Planeta de se regenerar; despejamos, de forma inapropriada, matéria e energia em excesso e em locais inadequados, o que se traduz pelo nome de "poluição".

Por fim, estamos aquecendo o Planeta, o que por si só traz efeitos alarmantes para o equilíbrio sistêmico do meio ambiente e para sobrevivência de diversas espécies, inclusive a nossa. Portanto, o desafio deste século, seguramente, é ambiental, seja no que diz respeito à poluição dos oceanos, seja pela extinção em massa de espécies de fauna, em virtude da redução expressiva de seus habitats ou pela já mencionada emergência climática mundial, tudo isso causado por uma atividade econômica que desconsidera os limites do Planeta.

O irônico é que, a curto prazo, os efeitos drásticos se darão também sobre a própria atividade econômica, para não falarmos do médio e longo prazo, nos quais poderemos não estar mais aqui, porque o Planeta dará um jeito de continuar sem nós. Só para citar dois exemplos: no presente mês de Julho, o país se prepara para entrar em bandeira tarifária amarela de energia, com aumento do custo do Kilowatt-hora (kWh) em decorrência de chuvas abaixo do esperado e consequente redução da capacidade das hidrelétricas. Chove menos em uma região, enquanto chuvas torrenciais castigam outras, como no drama que acometeu o Rio Grande do Sul, causando efeitos socioeconômicos catastróficos.





Nem tudo está perdido e há correntes nas ciências econômicas que apontam para a necessidade de se rever a forma como produzimos e consumimos. Notadamente, podemos destacar quatro abordagens econômicas que mostram a necessidade de termos uma relação mais consciente quanto aos limites planetários. As correntes que podemos destacar aqui são a economia dos recursos naturais, a economia ambiental, a economia ecológica e a economia regenerativa. Elas são, inadvertidamente, usadas como sinônimos, entretanto, não são iguais.

Todas, de um modo específico, olham para os limites, porém, não da mesma forma. Nos dizeres do economista Herman E. Daly, a economia ambiental e a economia dos recursos naturais são subáreas da economia neoclássica, portanto, são "mainstream", ou seja, mais convencionais; elas não consideram a escala macro, da biosfera, como importantes e focam na eficiência alocativa.

A economia dos recursos naturais tem enfoque na alocação eficiente de capital e trabalho em indústrias extrativistas, ou seja, a ênfase é na otimização da exploração dos recursos naturais ao longo do tempo, portanto, como extrair o máximo sem esgotar o recurso (ao menos não de forma ineficiente).

A economia ambiental enfatiza eficiência alocativa desequilibrada por externalidades, como, por exemplo, a poluição, assim como também busca dotar de valor monetário os serviços ecossistêmicos que beneficiam regiões e populações inteiras, tentando inseri-los no cálculo econômico. Para a economia ambiental, as externalidades negativas precisam ser internalizadas, de modo a refletir o real custo da atividade produtiva para quem está obtendo lucros privados. Desta forma, seria possível desestimular a atividade irresponsável, pois o preço será pago pela pessoa certa, ou seja, a que gera a poluição ou depleção dos recursos, em detrimento da coletividade.

A economia ambiental também tende a considerar que o avanço tecnológico pode resolver os limites naturais pelo aumento de eficiência e substituição de recursos não-renováveis. Por sua vez, a economia ecológica, que teve como um dos grandes expoentes e fundadores o economista romeno Nicholas Georgescu-Roegen, não ignora a importância da alocação eficiente e da internalização das externalidades. Ela olha para um contexto maior de escala sustentável e de limite, adotando uma linha mais crítica ao processo de crescimento econômico. E se baseia em conceitos biofísicos e ecológicos, fundando-se na ideia de que o funcionamento do sistema econômico deve ser compreendido à luz do mundo biofísico, haja vista que é do mundo biofísico que derivam energia e matérias-prima para o próprio funcionamento da economia, o que coloca em posição de importância central os princípios físicos da termodinâmica.





O destaque da Economia Regenerativa, embora considere tudo que as demais correntes apontam, é a ênfase na restauração e no alerta de que diminuir nossos impactos sobre os ecossistemas não é o suficiente. Fazendo uma analogia simples: digamos que estamos viajando de locomotiva rumo ao destino errado, diminuir a velocidade não vai resolver o problema. Só vamos retardar um pouco a chegada no endereço equivocado.

Temos mesmo é que mudar a rota. Nessa analogia a locomotiva é o nosso sistema econômico e, portanto, não basta apenas passar a impactar mais lentamente. É necessário não impactar, regenerar e tudo isso de forma economicamente viável. É preciso conservar e manter, contudo, olhando também para o passivo já causado, com a finalidade de regenerar, ao mesmo tempo em que se cria emprego e renda, se utilizando de estratégias como a de soluções baseadas na natureza, bioeconomia, reflorestamento através de agroflorestas e financiamentos sustentáveis.

Esse desafio homérico, mas não quixotesco, não é tarefa de poucos: governos, academia, empresas, cidadãos, organizações do terceiro setor, enfim, se faz necessário todos em uma verdadeira concertação para alcançar uma sociedade regenerativa. Como mencionado, governos são fundamentais para tal e nesse sentido o Governo do Estado de Pernambuco tem desempenhado seu papel.

Na última segunda-feira, 1º de Julho de 2024, a Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha de Pernambuco, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, apresentou o Plano Pernambucano de Mudança Econômico-Ecológica (PerMeie), com a entrega de seu Plano de Ação e Modelo de Governança.

O PerMeie tem como meta reposicionar o desenvolvimento econômico do Estado, migrando para uma economia regenerativa. O Plano de Ação foi desenvolvido pela equipe da Consultoria Econômica e Planejamento (Ceplan Consultoria), que tem à frente a professora Tânia Bacelar, em parceria com consultores especializados. O PerMeie compreende diversas áreas de atuação, como transição energética ágil, responsável e justa; indústrias sustentáveis; ativos e serviços ambientais; agricultura familiar resiliente; educação técnica, pesquisa, desenvolvimento e inovação; Governo sustentável e Fernando de Noronha Sustentável.

O Plano Pernambucano de Mudança Econômico-Ecológica é um passo importante dado pelo Governo do Estado, mas que convida todos os setores da sociedade para construirmos juntos uma sociedade mais justa, próspera e ambientalmente equilibrada. Tudo isso à luz da Economia Regenerativa, levando em consideração todos os subsídios técnicos das demais correntes da economia e de outros saberes interdisciplinares.

Que o povo pernambucano possa se sentir dono desse audacioso Plano e o faça cumprir, como verdadeira política pública de Estado.





Walber Santana, advogado, biólogo, mestre em Desenvolvimento Sustentável (UPE) e secretário executivo de Meio Ambiente da SEMAS-PE