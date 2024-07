Reflexões sobre o reconhecimento judicial do transtorno afetivo bipolar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A questão da alienação mental, particularmente no contexto do transtorno afetivo bipolar, tem sido um tema de grande controvérsia e desafio nos sistemas de justiça ao redor do mundo. A alienação mental refere-se à condição em que uma pessoa é considerada incapaz de gerir os atos da vida civil devido a uma doença mental grave. No entanto, o reconhecimento e tratamento dessa condição pelo judiciário muitas vezes estão longe de serem claros ou justos, especialmente no que diz respeito ao transtorno afetivo bipolar.

O transtorno afetivo bipolar é uma condição psiquiátrica reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS), incluída no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5), caracterizada por flutuações de humor, entre um quadro depressivo (hipomania) e um quadro de exaltação do humor (mania). Estas flutuações podem afetar profundamente o comportamento, as habilidades de tomada de decisão e a capacidade de funcionar de forma estável na sociedade. Apesar do reconhecimento pelo meio médico como uma doença mental grave, o transtorno afetivo bipolar ainda enfrenta estigma e descrença, especialmente nos tribunais.

Um dos principais obstáculos enfrentados pelos portadores de transtorno afetivo bipolar para o acesso à justiça é a falta de enquadramento da doença na condição de alienação mental. É sabido que a "moléstia" transtorno bipolar, geralmente demora a apresentar sintomas característicos, ou mesmo, pode ser confundida com a própria personalidade do doente, diante da manifestação em episódios de humor alternados, variando entre comportamentos maníaco e o depressivo; daí, muitas vezes a dificuldade do diagnóstico preciso e a identificação da gravidade do caso.

Vários dispositivos legais dispõem sobre benefícios àqueles que são acometidos por "alienação mental", a exemplo da isenção do Imposto de Renda, concessão de aposentadoria por invalidez, pensão por morte. Entretanto, o entendimento jurídico sobre alienação mental carece de um conceito preciso, o que induz à interpretação legislativa como forma de enquadramento da condição patológica ao conceito de alienação mental. Não há um critério específico de como identificar com exatidão, o indivíduo acometido por "alienação mental" ou "moléstia grave" dificultando, desta maneira, o acesso aos benefícios concedidos aos portadores destas enfermidades graves.

Em muitos casos, juízes, advogados, operadores do direito podem não entender completamente as nuances e os impactos do transtorno afetivo bipolar, levando a decisões que ignoram ou minimizam a gravidade desta condição.

O tratamento dado pelo judiciário pode variar significativamente dentro de diferentes jurisdições. Em alguns lugares, há uma tendência em desacreditar a condição de saúde mental do indivíduo, tendo por argumento que o transtorno afetivo bipolar não se qualifica como alienação mental. Esta interpretação pode resultar na recusa de conceder direitos fundamentais aos portadores dessa condição médica.

A recusa em reconhecer o transtorno afetivo bipolar como uma forma de alienação mental pode ter repercussões devastadoras para os indivíduos afetados. Por exemplo, um paciente com transtorno afetivo bipolar pode ser considerado incapaz de gerir suas próprias finanças durante um episódio maníaco, mas quando estiver em um estado de depressão profunda, poderá ser visto como plenamente capaz. Essas mudanças frequentes e extremas na capacidade podem levar a decisões inconsistentes e injustas por parte do judiciário.

Além disso, a falta de reconhecimento pode impactar negativamente o acesso a tratamentos e apoio adequados. Sem a validação judicial de sua condição, os indivíduos com transtorno afetivo bipolar podem enfrentar dificuldades para obter licenças médicas, benefícios fiscais e previdenciários tais como aposentadorias e pensões e até mesmo tratamentos hospitalares necessários durante crises de saúde mental.

Para que esses problemas sejam tratados de maneira eficaz, é fundamental que o sistema judicial seja educado e sensível às complexidades das doenças mentais, incluindo o transtorno afetivo bipolar. Isso envolve a formação de juízes, advogados e operadores do direito sobre as manifestações e impactos dessa condição específica.

Além disso, políticas e diretrizes claras devem ser estabelecidas para garantir que todas as formas de alienação mental, incluindo o transtorno afetivo bipolar, sejam tratadas com o devido respeito e consideração dentro do contexto jurídico. Isso pode incluir a implementação de avaliações psiquiátricas rigorosas e a consulta a especialistas médicos para embasar decisões judiciais relacionadas à capacidade mental com o reconhecimento do profissional de saúde como único habilitado para opinar sobre a condição da doença mental, evitando-se, assim, que haja relativização e questionamentos em relação à veracidade e gravidade do transtorno.

Por fim, o transtorno afetivo bipolar representa um desafio significativo no reconhecimento judicial da alienação mental. Apesar das evidências médicas claras e da compreensão crescente da natureza complexa da condição, muitos sistemas judiciais continuam a lutar para que o transtorno afetivo bipolar não seja reconhecido como alienação mental. Para promover a justiça e proteger os direitos das pessoas afetadas por essa condição, é crucial um esforço contínuo para educar, sensibilizar e implementar políticas que reconheçam adequadamente o transtorno afetivo bipolar como uma forma legítima de alienação mental.





Fernanda Menezes, advogada, sócia de Menezes, Rabelo, Napravnik Advogados