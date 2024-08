Artigo de Anderson S. L. Gomes: A 5ª CNCTI chegou!

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

As chamadas conferências prévias geraram um material muito rico, que está disponível no site da conferência (5cncti.org.br) e deve ser lido por todos

Começa nesta terça-feira, dia 30 de julho, e segue até a quinta-feira, dia 1 de agosto, a 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (5ª CNCTI). O evento ocorrerá em Brasília e é a culminância de mais de 220 eventos realizados entre julho de 2023 e maio de 2024, com atividades efervescentes nos meses de março e abril deste ano. As chamadas conferências prévias geraram um material muito rico, que está disponível no site da conferência (5cncti.org.br) e deve ser lido por todos.

Além da contribuição dos acadêmicos, cientistas, professores, industriais, gestores municipais, estaduais e federais, foi extremamente importante a participação da sociedade através, principalmente, das conferências livres, cujos temas foram espontaneamente definidos por instituições ou indivíduos, comunidades, grupos, etc., cujo material gerado merece uma leitura à parte.

A Conferência Nacional tratará de temas que vão da Inteligência Artificial para uso da sociedade até outros avançados como tecnologias quânticas (algo que será corriqueiro em cerca de 10 anos), mas sem deixar de abordar as questões climáticas, ambientais, eventos extremos, sempre mostrando o papel da ciência ou o que a ciência precisa avançar para mitigar efeitos que estão surgindo nessas áreas. A ciência na educação, na saúde, na cultura e economia criativa, o papel fundamental das mulheres na ciência, entre vários outros temas estão no programa.

Serão 8 sessões plenárias e 54 sessões paralelas nos 3 dias, e o programa completo está também disponível no site do evento. O propósito principal da Conferência é gerar, a partir dos insumos já consolidados, um documento que formará a base para que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) elabore a estratégia nacional de ciência, tecnologia e inovação (ENCTI) para os próximos 10 anos. A partir dessa estratégia, será elaborado um plano nacional de CTI, com ações e metas bem definidas.

Um exemplo do que se espera é o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, encomendado pelo Presidente Lula ao Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia – e que faria parte da estratégia – e que agora vai além da estratégia: o plano será lançado na abertura da conferência pelo próprio Presidente Lula. Importante destacar que a própria IA já foi usada com apoio de uma empresa do Porto Digital de PE para gerar os e-books que estão no site.

E como participar desse momento único da ciência brasileira? Você pode acessar o site e se inscrever para participar virtualmente em qualquer das plenárias – inclusive a sessão de abertura e das 54 sessões (serão dois conjuntos de 9 sessões paralelas em cada um dos 3 dias). Você poderá também participar ativamente enviando comentários, perguntas ou sugestões. Venha participar desta festa da ciência brasileira! A 5ª CNCTI chegou!



Anderson S. L. Gomes, presidente da Academia Pernambucana de Ciências, Secretário-Executivo Adjunto da 5ª CNCTI e Professor da UFPE.