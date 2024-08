Artigo de Dirceu Marroquim, Maria Eduarda Marques e Helena Severo: "1654: Rubro Veio, ainda"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Para marcar a passagem dos 370 anos da rendição das tropas holandeses no Recife, o Museu do Estado de Pernambuco apresenta a exposição 1654

Na noite de 26 de janeiro de 1654, já avançada a hora, as negociações entre os luso-brasileiros e os holandeses da Companhia das Índias Ocidentais finalmente alcançaram um acordo sobre as condições de rendição. Nas primeiras horas da madrugada, ambas as partes assinaram a capitulação.

Ali na região da Campanha do Taborda, próxima à atual Avenida Nossa Senhora do Carmo, no bairro de São José, o então Governo do Brasil holandês e seus soldados entregaram todas as posses obtidas no que hoje denominamos a região Nordeste, desde Pernambuco até o Ceará, ao Mestre de Campo General Francisco Barreto de Menezes. Assim terminava o período de 24 anos do domínio holandês sobre o Brasil.

Os anos que antecederam a Rendição dos holandeses, com as sucessivas batalhas, marcou a forma como os pernambucanos entendem a sua história.

A Restauração Pernambucana, foi traduzida na chamada Guerra da Luz Divina, sobretudo nas batalhas do Monte das Tabocas, de Casa Forte (1645), das duas batalhas dos Guararapes (1648; 1649), legou à população local uma história apropriada de maneiras muito distintas, mas que tinha como ponto em comum a ideia de que aquelas sucessivas vitórias eram motivo do qual se deveria orgulhar.

A história tantas vezes reproduzida, dos restauradores Henrique Dias, um homem negro, Filipe Camarão, um homem indígena, André Vidal de Negreiros e João Fernandes Vieira, ambos de origem portuguesa, ajudaram na formação de um discurso de construção nacionalista, de senso de pertencimento a um lugar.

Para marcar a passagem dos 370 anos da rendição das tropas holandeses no Recife, o Museu do Estado de Pernambuco, repositório privilegiado de acervos referentes ao Brasil holandês, apresenta a exposição 1654, para evocar não apenas os vinte e quatro anos da presença holandesa, mas os estratos mitológicos desse passado que se projeta numa perspectiva de história do tempo presente.

A ideia não é a de “celebrar” a efeméride recontando os feitos heroicos dos por homens da terra que fizeram a guerra à custa “do sangue, das vidas e das despesas de suas fazendas”, conforme a versão consagrada pela história oficial.

É, em vez disso, a de convidar o visitante a um mergulho profundo no tempo de longa duração da história, para encontrar os rastros, as apropriações e os múltiplos significados desse passado que ainda ecoam no imaginário coletivo dos pernambucanos e dos brasileiros.

O historiador e diplomata Evaldo Cabral de Mello ao escrever o seu livro, já clássico, Rubro Veio (1986) observou o quanto a aqueles acontecimentos marcou os imaginários sociais do Brasil de maneiras muito distintas.

A Restauração Pernambucana foi explorada por Cabral de Mello como uma memória inspiradora que atravessou a Guerra dos Mascates, as revoluções de 1817 e a Confederação do Equador, que celebra seu bicentenário neste ano. 1654 é um marco para a construção do “gênio pernambucano”, da predisposição para a luta, do não se sujeitar.

É nesse sentido que acreditamos na continuidade desse Rubro Veio que ainda persiste em 2024, e nos chama à reflexão. Na tentativa de escutar as vozes emudecidas pelo “silêncio patriarcal do passado”, ouvir os tambores do culto à Iansã no Monte dos Guararapes, que no século XVIII já celebravam a vitória ali ocorrida, ou mesmo na Festa de Nossa Senhora dos Prazeres, ou da Pitomba, que se encontra na sua 367ª edição.

Não é gratuito que observando essa festividade em 1934, um jornalista pernambucano testemunhou o alcance da festividade: “Todo romeiro já foi ao ‘campo da batalha’ arrancou o seu molho de capim para os padres benzerem. O capim é cheio de milagres: cura feridas, as febres, as cabeças doloridas, os partos difíceis, os aleijões terríveis”. São expressões muito além da “patrióticas”, alcançam desejos, sonhos, realizações.

Rubro Veio, ainda. Essa é uma história presente de um passado que teima em nos instigar. A exposição, 1654, tem a finalidade de evocar memórias, fazer ressuscitar velhos fantasmas lançando mais perguntas do que respostas sobre este breve longo tempo de nossa história.

Dirceu Marroquim, Maria Eduarda Marques e Helena Severo, curadores