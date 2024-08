Empreendedorismo e esporte

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Rebeca, Beatriz, William, Flávia, Rafaela, Rayssa, Rafael, Jade, Caio. Esses e outros nomes, a princípio comuns, ganharam significado especial na memória do brasileiro. Medalhistas olímpicos, triunfaram em suas modalidades e nos ensinam sobre coragem, obstinação, dedicação e sucesso. Lições do esporte que também valem para o empreendedorismo.

Em entrevistas recentes, após importantes vitórias, Rebeca Andrade, a maior medalhista olímpica brasileira de todos os tempos, sempre fez questão de ressaltar: deu tudo de si em cada competição, cada movimento, cada giro e salto. Afinal, ela não estava ali para brincar; sabia que carregava consigo esperanças, torcidas e expectativas de milhões de brasileiros.

Mas, acima de tudo, tinha suas próprias metas de superação pessoal. Rebeca, com seu jeito simples, mas determinado e resoluto, nos mostra como a obstinação pode levar a lugares nunca imaginados - ou exatamente aos mais desejados. Mesmo diante de grandes desafios ou oponentes, não há Simone Biles que barre a força de vontade.

A vida do atleta e a do empreendedor estão muito correlacionadas. Em ambas as realidades, é preciso envidar todos os esforços, com dedicação, disciplina, foco e resiliência. Os obstáculos são muitos, mas não intransponíveis. A concorrência está presente e pode ameaçar, mas cabe a cada um traças sua melhor estratégia para sair na frente e se destacar.

Os resultados só vêm com horas, anos de treinos, repetições, estudo e muita dedicação. E talvez a principal arma, tanto do atleta quanto do empreendedor, seja a mentalidade. Ter o pensamento focado no sucesso é o primeiro passo para alcançá-lo. Porque o corpo realiza exatamente aquilo que a mente cria e determina.

Chegar ao lugar mais alto do pódio não é tarefa fácil, tampouco algo que ocorre da noite para o dia. Triunfar empresarialmente, também. Se você quer ter sucesso duradouro e robusto nos negócios, inspire-se nos esportistas e absorva deles os melhores ensinamentos. A jornada do empreendedorismo é como uma longa corrida com obstáculos, mas, se você estiver preparado, o desafio não poderá impedir a chegada à linha final.

Janguiê Diniz , fundador e presidente do Conselho de Administração do grupo Ser Educacional - Presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo