A esperança que vem do Norte

A polarização política faz um grande mal à democracia, o confronto de extremos que anulam a diversidade de visões de mundo e as tendências políticas na sociedade gera fanatismo e impede o bom debate de ideias e projetos. Quando o quadro eleitoral alcança uma polarização aguda, como agora nos Estados Unidos, o eleitor, na sua grande maioria, já está fortemente dividido. Um pequeno número de eleitores de cinco a seis Estados vão decidir o futuro dos Estados Unidos e do mundo na hora que escolherem entre Donald Trump e Kamala Harris, duas candidaturas radicalmente diferentes e de consequências diversas. Trump já mostrou que não respeita a democracia e nem aceita os resultados das eleições se não for eleito, e continua falando que vai adotar uma política externa isolacionista e protecionista, que deve suspender a ajuda à Ucrânia, abrindo caminho para a ocupação russa, que vai estimular a indústria petrolífera e a energia fóssil, que vai abandonar os acordos internacionais de controle das emissões de gases de efeito estufa, que vai expulsar milhões de imigrantes ilegais. Além da sua fala arrogante e grosseira, Trump não tem o menor escrúpulo de inventar e repetir mentiras convenientes e distorções da realidade, e divulgar calúnias contra os seus adversários. Com este perfil, Donald Trump é uma clara

Até o dia 21 de julho último, quando Joe Biden anunciou que não se candidataria à reeleição, a eleição de Trump era praticamente certa, principalmente depois do fracassado atentado que o tornara vítima e herói. As pesquisas mostravam o crescimento da diferença entre o republicano e o presidente democrata. Quando tudo parecia conspirar a favor de Donald Trump, Biden tomou a decisão que mudou completamente o clima político nos Estados Unidos. Ele desistiu para deter a ascensão, que parecia inevitável, de Donald Trump. A escolha de Biden definiu a imagem política que vai ..... para as novas gerações. Em vez de passar para a história como um político ambicioso e teimoso que, insistindo na candidatura, facilitava o caminho de Trump de volta ao poder, Biden preferiu ser lembrado como o político digno, generoso e responsável que unificou o Partido Democrata em torno de uma candidata com chances reais de vitória.

O isolacionismo e o protecionismo de Trump, refutando o processo de integração econômica global, é um retrocesso histórico de dramáticas consequências para os Estados e para o mundo, considerando o peso da economia norte-americana. Em plena aceleração da "quarta revolução industrial", resultado da convergência de biotecnologia, neurotecnologia, nanotecnologia, robôs, inteligência artificial, novas fontes de energia, o Donald Trump pretende dar uma volta na história econômica e empurrar os Estados Unidos para trás, voltando a economia para as atividades da segunda revolução industrial - petróleo e gás, siderurgia e montadoras de automóvel - e suspender o esforço que o governo Biden vem fazendo na área de energia renovável. E diante de grandes conflitos geopolíticos, Trump é uma grande incógnita, retirando o apoio dos Estados Unidos às Nações Unidas, à Organização Mundial do Comércio, ao Acordo de Paris, e a outras instituições globais, abandona os espaços da diplomacia e das negociações, abrindo o caminho para a intensificação e escalonamento das guerras.

No seu discurso que confirmou sua candidatura na Convenção, Harris definiu bem o seu adversário: "Trump não é um homem sério, mas é uma séria ameaça", uma ameaça à democracia no seu país e no mundo, já com crescente presença da direita, ameaça à humanidade com a irresponsabilidade diante das mudanças climáticas e a imprevisibilidade da política externa, num mundo cheio de conflitos. A vibração na Convenção e a unidade do Partido Democrata em torno da candidatura de Kamala Harris permitem que o mundo volte a respirar, um sopro de esperança que vem do Norte, impedindo que os Estados Unidos venham a ser governados por Donald Trump. As pesquisas já mostram vantagem de Kamala, inclusive nos chamados estados-pêndulos que, por último, vão decidir as eleições. Confirmam, assim, o slogan apresentando por Barak Obama na convenção democrata: "Yes, she can!".

Ainda é muito cedo e Trump vai utilizar todo o arsenal de violência, do nível baixo e desonesto da campanha, da propagação de mentiras e fake news para agredir a concorrente e tentar recuperar espaços na disputa eleitoral. Por enquanto, ele foi jogado nas cordas e sua campanha está desorientada diante do sorriso cativante de Kamala Harris, política combativa e competente capaz de desmontar as artimanhas desonestas do ex-presidente. Kamala é a esperança que vem do Norte nesta encruzilhada política mundial, que depende dos eleitores norte-americanos.

Sérgio C. Buarque, economista