Crenças limitantes e crenças fortalecedoras

No caminho para o sucesso e para a prosperidade, é sabido que a mente é a primeira e principal aliada de qualquer pessoa. São os pensamentos que produzem ações e resultados, sejam bons ou ruins. Nesse âmbito, é preciso saber lidar com as crenças limitantes tão enraizadas em nosso subconsciente e transformá-las em crenças fortalecedoras, de crescimento e vitória.

As crenças limitantes produzem uma mentalidade fixa e vitimista. A pessoa se considera vítima das circunstâncias, de outras pessoas, e não assume a responsabilidade por suas próprias ações e escolhas. Ela se concentra em culpar os outros e acredita que não pode fazer nada para mudar sua situação. Essa mentalidade pode levar a uma sensação de impotência, ressentimento e falta de motivação.

Crenças limitantes são, portanto, pensamentos ou ideias que temos sobre nós mesmos, sobre os outros ou sobre o mundo que nos impedem de atingir nossos objetivos, de alcançar nosso potencial máximo e de viver uma vida plena e próspera. São ideias que adquirimos ao longo da vida, em geral de modo inconsciente, que nos levam a acreditar em nossas próprias limitações e, muitas vezes, até mesmo a desistir das nossas aspirações.

Por outro lado, as crenças fortalecedoras produzem mindset de obstinado, com todo o seu grande potencial de realização. São pensamentos positivos que trabalham a nosso favor e nos ajudam a alcançar nossos objetivos, a superar desafios e a viver uma vida plena e próspera.

Geralmente, são adquiridas ao longo da vida, muitas vezes de modo consciente, a partir de experiências positivas, valores pessoais e objetivos que nos levam a crer em nosso potencial máximo e a procurar nossa realização pessoal, acreditando sempre que essa é uma alternativa possível.

Quando você compreende e aceita que tem o poder de mudar, melhorar, transformar algo em sua vida, cria uma crença fortalecedora e, assim, a crença limitante perde força e você passa a ter melhores resultados.

Transforme suas crenças limitantes em fortalecedoras e o seu mindset em um gerador de riquezas. Esse é o cerne de qualquer método que se proponha a uma mudança positiva de mentalidade. Nesse trabalho de mudança, talvez você tenha de renunciar a crenças que carregou a vida inteira para, então, ver a si mesmo e ao mundo de um novo modo.

Janguiê Diniz, fundador e presidente do Conselho de Administração do grupo Ser Educacional - Presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo