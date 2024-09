As duas portas da vida

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Recorro à clássica e extraordinária Oração aos Moços, de Ruy Barbosa, quando, num dos seus parágrafos, assim professou:

A vida não tem mais que duas portas: uma de entrar, pelo nascimento; outra de sair, pela morte. Ninguém, cabendo-lhe a vez, se poderá furtar à entrada. Ninguém, desde que entrou, em lhe chegando o turno, se conseguirá evadir à saída. E, de um ao outro extremo, vai o caminho, longo, ou breve, ninguém o sabe, cujos termos fatais se debate o homem, pesaroso de que entrasse, receoso da hora em que saia, cativo de um e outro mistério, que lhe confinam a passagem terrestre.

Aí está, talvez, a filosofia da vida e a inevitável fatalidade da morte.

Todavia - todavia! - nesta reflexão importa a trajetória que cada qual traça com o livre-arbítrio entre o bem e o mal.

Colimada com esse pensamento está Cora Coralina: "O que vale na vida não é o ponto de partida e sim a caminhada. Caminhando e semeando no fim terás o que colher."

Tempo de plantar, tempo de colher, este um preceito bíblico. Falta ao Homem, porém, a consciência do bem, haja vista a sofreguidão dos que nascem, vivem e morrem sem um provimento de alma, para recordar o filósofo Bergson.

Veio do advogado carioca, poeta, formado pela USP, brilhante jornalista do século XIX, também deputado, senador e diplomata e um dos patronos da ABL, escrever o poema, Ilusões da Vida, de Francisco Otaviano de Almeida Rosa, a seguir descrito: "Quem passou pela vida em branca nuvem/ E em plácido repouso adormeceu: / Quem não sentiu o frio da desgraça, / Quem passou pela vida e não sofreu, / Foi espectro de homem - não foi homem, / Só passou pela vida - não viveu."

Este século, vaticinado como sendo do conhecimento, diante de tanta barbárie, deixa-nos estarrecidos. Viva Pascal: "A pouca ciência afasta de Deus. A muita, aproxima."

Campeia, entretanto, a violência. A vida banalizada. A corrupção, entre os homens públicos, enlameando o ideário de servir às causas sociais sem delas se servirem.

O homem estigmatizado em lobo do próprio homem. Ambição e estupidez. Inveja e desamor. Rareia, cada vez mais, a caridade. Não me refiro à caridade que se pensa fazer dando esmola a mendigos que se profissionalizaram no peditório das ruas.

Refiro-me à caridade como expressão do amor. Do amor ao próximo, aquele a quem Deus mandou que amássemos como a nós mesmos.

Segundo Dom Bosco, "Deus nos colocou no mundo para os outros." Entretanto, essa disponibilidade do eu cada vez mais eu e do nós cada vez menos nós parece sobrelevar-se às pessoas, à índole de cada um, como se o escorpião sempre tivesse que sacar do seu veneno em atos de traição e de covardia, como na fábula de Esopo.

Morreram os dois: o escorpião e a rã, tudo porque o escorpião, segundo a fábula, não quis ficar devendo um favorzinho à rã, "antes a morte que tal sorte," pensou, preferindo mesmo, nas profundezas da água, meter-lhe o ferrão, ante a exclamação da rã. "agora, vamos morrer nós dois". O escorpião sorriu sarcasticamente e, pedindo-lhe escusas, arrematou: - "desculpe, mas não pude evitar. Essa é a minha índole."

O homem parece nostálgico de Deus, do paraíso perdido. Não existe o amor, sentimento que, segundo Dante, é capaz de mover o sol e as outras estrelas.

"Não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais tendo uma experiência humana", bela conclusão de Pierre Teilhard de Chardin.

Assim, essa experiência humana, longa ou breve, remete-nos ao ponto futuro, à eternidade. Importa lembrar aos incautos: é no juízo final, que seremos julgados, cada qual caçador de si mesmo, acusando-se dos males praticados, da insensatez e da ambição.

Contudo, poucos se ligam nessa fragilidade. Daí a prática do pecado. Ninguém se lembra de uma palavra mágica: humildade, como gostava de lembrar o meu saudoso pai.

Lembrando meu pai, volto a Ruy Barbosa, com mais um dos seus pensamentos: "… a cada passo da minha vida, o que eu sinto dentro do mais íntimo de mim mesmo é meu pai."

Por isso, onde as sandálias do pescador? Qual o porquê para tanta soberba? A briga pelo poder que, segundo Camus, é triste. Triste e efêmero. Enganoso. A luta pelas conquistas do vil metal. Onde a palavra que consola e o gesto que afaga?

Falta-nos uma preparação para a vida. Refiro-me à vida terrena, mas, sobretudo, à vida eterna. Deus existe, incrédulos! Existe e, segundo Einstein, não joga dados.

Com Ele não há a probabilidade dos acertos. Concluamos com Ayrton Senna: "Deus é forte, / Ele é grande, / e quando Ele quer / não tem quem não queira."

Roberto Pereira foi secretário de Educação e Cultura do Estado de Pernambuco e é membro da Academia Brasileira de Eventos e Turismo.