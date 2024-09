A memória da advocacia pernambucana

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A robusta advocacia pernambucana desempenha um papel ímpar na construção e manutenção do estado democrático de direito no Brasil.....

Sua robustez e compromisso com a justiça tornam-na, além de uma profissão indispensável, pilar fundamental para o fortalecimento da sociedade pernambucana. É essa força que faz da OAB-PE uma instituição respeitável e forte, capaz de representar a voz dos advogados e advogadas em todos os cantos do nosso estado. Da mesma forma, a respeitabilidade e a pujança da OAB-PE, alimentadas por décadas de defesa intransigente das prerrogativas profissionais e dos direitos fundamentais, revertem-se em um ciclo virtuoso que fortalece a própria advocacia. Juntos, advocacia e Ordem constroem uma parceria indissociável, em que o vigor de um sustenta a grandeza do outro, contribuindo para a constante evolução da justiça e da cidadania em Pernambuco.

O lançamento do livro Grandes Nomes da Advocacia de Pernambuco é um testemunho desse legado. Ao documentar as vidas e carreiras daqueles que vieram antes de nós, a obra lançada recentemente e disponível para compra na OAB-PE demonstra que a advocacia não é uma profissão solitária. Ela é, antes de tudo, um esforço coletivo, um trabalho que se constrói sobre os ombros de gigantes que dedicaram suas vidas à causa da justiça. Cada página do livro resgata histórias de coragem, de luta e da defesa intransigente dos direitos humanos, mostrando que a advocacia pernambucana sempre esteve na vanguarda das transformações sociais.

Esses grandes nomes, cujas histórias foram agora eternizadas, enfrentaram desafios que muitos de nós talvez nunca venhamos a conhecer. Viveram em tempos onde a mera defesa de um cliente poderia resultar em perseguição ou mesmo em risco à própria vida. No entanto, não recuaram. O exemplo desses grandes advogados e advogadas deve inspirar cada um de nós a manter a vigilância e a resistir a qualquer tentativa de retrocesso nos direitos conquistados com tanto esforço.

São grandes também aqueles que receberam, neste ano de 2024, a Medalha do Mérito Joaquim Amazonas. Seu significado vai muito além de uma simples condecoração. Ela representa a uma vida inteira dedicada à justiça, ao respeito pelas leis e à defesa intransigente da ética. Em um tempo onde a rapidez e a eficiência são muitas vezes priorizadas em detrimento da qualidade e da integridade, os agraciados com essa medalha nos ensinam que a verdadeira advocacia é construída ao longo de décadas, com paciência, dedicação e, acima de tudo, com inabalável fidelidade aos princípios éticos. Recebem a medalha advogados e advogadas que, por 50 anos, exerceram a profissão sem qualquer mácula ético-profissional. Mais que uma celebração de longevidade, um reconhecimento da importância da integridade no exercício da advocacia.

O papel da advocacia vai muito além dos tribunais. Somos, em essência, guardiões da cidadania, encarregados de proteger os direitos daqueles que não têm voz, de lutar contra as injustiças e de garantir que as leis sejam aplicadas de maneira correta. Honrar grandes nomes da nossa profissão como fizemos com o lançamento do livro e com a medalha Joaquim Amazonas nos lembra de que nossa missão é contínua e que, mesmo diante de adversidades, devemos nos manter firmes em nosso compromisso com a democracia, com a ética, com Pernambuco.

Preservar a memória e destacar os nomes que tanto fizeram e fazem pela advocacia é um ato de profundo respeito e reconhecimento às raízes que sustentam nossa profissão. A memória é o alicerce sobre o qual construímos o presente e projetamos o futuro. É a memória que nos oferece a sabedoria acumulada de gerações que, com coragem e dedicação, construíram a advocacia como a conhecemos hoje. Ao homenagearmos esses grandes nomes, perpetuamos seus legados e garantimos que seus exemplos continuem a inspirar e a guiar os advogados e advogadas do amanhã. Reconhecer essas trajetórias é reafirmar nosso compromisso com a advocacia.

Encerramos o Mês da Advocacia com a convicção de que o advogado e a advogada pernambucana continuará a ser uma força indispensável na defesa dos direitos humanos, na promoção da justiça, na defesa do Estado Democrático de Direito e na construção de uma sociedade mais justa. Inspirados pelo legado dos que vieram antes de nós e pelo exemplo daqueles que ainda hoje lutam pela dignidade humana, seguimos em frente, certos de que a advocacia pernambucana, com sua história de tanta nobreza e sua dedicação, continuará a ser pedra angular do estado democrático de direito no Brasil.

Fernando J. Ribeiro Lins,, advogado e presidente da OAB Pernambuco.