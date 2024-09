Em defesa do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA)

Fundado em 1935, para contribuir com o desenvolvimento agrícola sustentável do Estado, o IPA foi durante muitos anos uma das maiores instituições do setor agrícola nacional, atuando com destaque em pesquisas com feijão, sorgo, palma forrageira, tomate, cebola, fruticultura, florestas, etc. Atualmente, integra o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, coordenado pela EMBRAPA. É responsável pela geração de conhecimento e tecnologia no setor agrícola, nas ações de assistência técnica e extensão rural e no fortalecimento do setor hídrico, por exemplo, o programa de cisternas concebido no governo de Miguel Arraes. Durante muitos anos, o IPA teve na presidência técnicos da instituição, profundos conhecedores do setor agrícola do Estado. Entretanto, desde os governos de Miguel Arraes e de Eduardo Campos, o IPA vem sendo descaracterizado pelos últimos governantes que não vislumbraram sua importância (por falta de conhecimento do que o IPA representa para Pernambuco e o Brasil ou por interesses político-partidários) ao nomearem para presidir a instituição, na maioria das vezes, aliados partidários derrotados em eleições. Dos últimos sete ex-presidentes do IPA, seis não eram da área e nada entendiam de pesquisa agrícola. Isto levou o Instituto a um declínio em suas atividades voltadas à pesquisa e produção. Foram prejudicados desde o grande produtor rural até os que lidam com agricultura familiar. Atualmente, o IPA possui 12 Estações Experimentais, Centros de Comercialização e Produção Agrícola e Gerências Regionais em todo Estado. A maioria das Estações Experimentais funcionam em seu nível mais deficiente dos últimos anos. Isso por falta de pessoal de campo, equipamentos, recursos para desenvolvimento e manutenção de pesquisas em andamento e estruturas físicas deficientes. Por outro lado, algumas dessas indicações políticas na presidência do IPA fizeram doações via recursos federais/estaduais de carros, tratores para cooperativas agrícolas e prefeituras, enquanto o IPA padece por falta desses equipamentos. Áreas de pesquisas têm sido invadidas ou cedidas pelos governos para instalações de moradias. Votos valem mais que pesquisas. É de extrema importância voltar a valorizar o corpo técnico do IPA, colocando na presidência pesquisadores do IPA, e não pessoas que enxergam no IPA uma oportunidade para voltarem a se eleger para cargos públicos. O IPA não é sucursal de partido político, é uma instituição de pesquisa agrícola. Chegou a hora do governo entender a importância do setor agrícola, é dele que sai o alimento da população. Chega de se usar o IPA para propósitos político-partidários. O IPA possui estreito vinculo técnico-científico com a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) na realização de pesquisas, publicação de trabalhos científicos e formação de recursos humanos na graduação, mestrado e doutorado. Entretanto, com o descaso pelo qual o IPA vem passando, esta parceria também tem sido prejudicada e quem tem a perder com isto é o estado de Pernambuco. Assim, é importante afirmar que fazer ciência agrícola não dá margem para propósitos de apelo eleitoral. Continuar como está é condenar a pesquisa agrícola à sua extinção. Mesmo sendo resiliente, o IPA precisa renascer.

José Antônio Aleixo da Silva, engenheiro agrônomo, professor titular do DCFL/UFRPE, PhD em Biometria e Manejo Florestal, Acadêmico e ex-presidente da Academia Pernambucana de Ciências (APC).