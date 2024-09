Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A influência de Lula e Bolsonaro nas eleições municipais de 2024 apresenta aspectos regionais distintos, especialmente no Nordeste. A pesquisa Genial Quaest, realizada em 21 capitais, mostra que Bolsonaro tem mais influência em nove capitais, enquanto Lula é mais influente em três, todas no Nordeste: Recife, Fortaleza e Salvador. O equilíbrio de poder entre os dois líderes em outras nove capitais reflete a divisão ideológica no eleitorado. Em apenas cinco capitais a pesquisa não foi realizada.

No Nordeste, a trajetória de Lula como defensor de políticas públicas voltadas para a região, como o Bolsa Família, a política de reajuste real do salário mínimo e o Programa Minha Casa Minha Vida, fortalece sua influência, especialmente nas áreas urbanas. Dessa maneira, a força de Lula em capitais nordestinas pode ser explicada por sua conexão histórica com pautas sociais e econômicas que dialogam com as necessidades das classes mais baixas, que predominam no eleitorado dessas capitais.

Por outro lado, Bolsonaro tem se destacado em regiões com um eleitorado conservador, com forte apelo nas áreas de segurança pública e na defesa de valores tradicionais, o que justifica seu desempenho em capitais fora do Nordeste, como Curitiba, Rio de Janeiro e Manaus. No entanto, sua influência também se faz presente no Nordeste, refletindo mudanças nas dinâmicas eleitorais tradicionais, com parte do eleitorado migrando para pautas conservadoras em detrimento de questões econômicas e sociais.

No contexto das capitais nordestinas, como Recife, Fortaleza e Salvador, é importante notar a capacidade de Lula de mobilizar eleitores em torno de candidatos desconhecidos. No Recife, por exemplo, 35% dos eleitores afirmam que votariam em um candidato desconhecido apoiado por Lula, enquanto Bolsonaro atinge 27% em Boa Vista, sua capital de maior influência. Essa discrepância sugere que, no Nordeste, o capital político de Lula permanece forte, sustentado por sua narrativa de inclusão e desenvolvimento regional.

Em termos de estratégia eleitoral, a capacidade de ambos de transferir votos para candidatos desconhecidos em eleições locais reflete o fenômeno do efeito coattail, em que figuras nacionais impulsionam candidaturas municipais. No caso do Nordeste, especialmente em Pernambuco, essa transferência tende a beneficiar mais Lula, dada sua forte relação com a região. Contudo, a crescente influência de Bolsonaro em capitais como Maceió e João Pessoa evidencia a complexidade do cenário político e as transformações nas preferências eleitorais, impulsionadas pelas estratégias eleitorais nas redes sociais.

Salienta-se que essa influência se dá apenas no âmbito do Executivo, mas também na formação de bancadas no Legislativo, que podem dar suporte às linhas ideológicas em âmbito local e nacional. É por isso que uma eleição é sempre preditora da posterior: as tendências do eleitorado no presente podem apontar para suas inclinações futuras, ainda que o contexto de cada eleição seja decisivo para formar as narrativas em disputa. Os aspectos contextuais são sempre relevantes para a formação das preferências políticas dos cidadãos.

A disputa de visões de mundo protagonizadas por Lula e Bolsonaro nas eleições de 2024 simboliza a polarização nacional, que se reflete nas esferas locais. As dinâmicas eleitorais estão sendo moldadas, em certa medida, por lideranças carismáticas em nível nacional, influenciando diretamente o comportamento eleitoral nos municípios. Esse processo demonstra a crescente centralidade de figuras nacionais em eleições locais, sugerindo uma redefinição das prioridades que impactam nas escolhas do eleitor. Resta saber, a partir dos resultados das urnas em outubro próximo, o quanto as questões locais podem influenciar na performance dos candidatos, independentemente do cenário nacional.

Priscila Lapa, jornalista e doutora em Ciência Política; Sandro Prado, economista e professor da FCAP-UPE