Passei a infância vendo filme americano em que o ladrão, depois de cometer o crime, fugia para o Brasil, para garantir a impunidade. Aquilo me doía. Eu sublimava o trauma, assistindo às comédias com O Gordo e o Magro e com a dupla da Atlântida Oscarito e Grande Otelo, com as paqueras e galanteios de Zé Trindade. Ava Gardner, Vivien Leigh e Greta Garbo. Gary Cooper, Allan Ladd e John Wayne caçando bandidos. Comprovando a tese de Hollywood, o ladrão do trem pagador inglês se picou para o Brasil logo depois do assalto, onde constituiu família, tornou-se célebre e desfrutou do sol das praias de Copacabana, Ipanema e Leblon, até se fartar das delícias do trópico, e retornou à pátria amada, muitos anos depois, na velhice, quando quis, para morrer cumprindo o restinho da pena "com a consciência tranquila."

Para justificar o apelido pejorativo de "República das Bananas", com o qual os americanos nos contemplavam, eles sempre incitavam, promoviam e sustentavam os Golpes de Estado de ditaduras fascistas e corruptas. Lulinha sabe disso, por experiência própria, e sabe também que ditadura de direita e de esquerda são irmãs gêmeas, pois o DNA é o mesmo. Portanto, ele queimou a língua quando disse que a ditadura chavista e sanguinária de Maduro é uma "democracia relativa." Não existe essa forma de governo nem de sistema político. Democracia plena não prende a pessoa inocente nem adversário político. Eleição livre é coisa sagrada, e o resultado tem que ser respeitado. Na democracia, a imprensa livre e os poderes executivo, legislativo e judiciário são autônomos, independentes e homogêneos. Nada de força armada e judiciário corruptos. Nada de regime "desagradável." Desagradável é cerveja morna - e pior ainda é brochar na hora "H", com a mulher amada. Ditador não merece confiança. Maduro só é valente porque conta com as sólidas retaguardas da China, Rússia e Coréia do Norte. Quando essa figura tremebunda do Trump, que já devia estar no xilindró há muito tempo, boatou invadir a Venezuela, Maduro pediu arreglo ao chinês e no outro dia aterrissaram 100 bombardeiros supersônicos em Caracas, a cinco minutos de Miami.

O vaselina Celso Amorim, que fala muito e não diz nada, lembrando o saudoso homem do "eu diria", escalado a dedo por Lula para quebrar esse galho, está numa sinuca de bico sem saber o que fazer. Tem que chamar Rui Chapéu, ou Baianinho de Mauá.

Arthur Carvalho, da Academia Recifense de Letras - ARL