Das batalhas à vitória

Uma vez que a vida é feita de desafios que precisam ser vencidos, costumo usar um simbolismo em relação a isso: imagino que cada dificuldade é uma batalha a ser vencida e, para isso, precisamos ter uma força interior sólida e equilibrada. Também é necessário ter uma estratégia de combate que nos dê vantagem em cada batalha.

E, quando se fala em vencer uma guerra, gosto de lembrar dos ensinamentos de um grande estrategista chinês da Antiguidade. Sun Tzu foi um dos pensadores mais influentes da história da estratégia e da filosofia chinesa. Sua obra "A arte da guerra" é considerada um clássico pelos princípios atemporais que podem ser aplicados em muitas áreas da vida.

Suas ideias, ainda hoje, são relevantes neste mundo marcado por intensa competição global, incertezas e desafios complexos. Por exemplo, em um ambiente empresarial cada vez mais competitivo, as lições de Sun Tzu sobre força interior, importância da preparação, da flexibilidade e da capacidade de adaptação são essenciais para o sucesso.

Essas ideias podem ser aplicadas em qualquer situação em que se busque o sucesso. Um dos aspectos mais fascinantes de suas orientações é a capacidade de nos fazer refletir sobre a importância do preparo, da vontade, da astúcia, da disciplina e da resiliência para alcançar nossos objetivos. É nessas bases que reside a verdadeira força interior. Em seu livro, Tzu fala sobre variados princípios que, de modo geral, são aplicáveis no desenvolvimento da força interior.

Ele acreditava que a vitória só é alcançada quando se tem confiança em si mesmo e em suas habilidades, e entendia que o medo e a hesitação podem levar à derrota. Portanto, pregava que é preciso ter uma atitude corajosa e confiante para superar os desafios, e essas são características próprias de quem tem força interior.

Todas essas ideias são fontes de inspiração para aqueles que buscam alcançar o sucesso em qualquer área, pois nos ensinam a importância de cultivarmos a nossa força interior, de sermos astutos e flexíveis em nossas estratégias e de sermos hábeis para lidar com os contratempos.

Janguiê Diniz, fundador e presidente do Conselho de Administração do grupo Ser Educacional - Presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo