O Réveillon e a certeza de João Campos

Quem imaginaria no Recife uma festa de Réveillon com atrações anunciadas três meses e 11 dias antes da virada do ano? Ainda mais com atrações como o Dj Alok que deve transformar a praia de Boa Viagem em uma das mais belas do país com jogo de luzes, cores e música instrumental que dá gosto de ver e ouvir? E, ainda por cima, 26 dias antes dos eleitores irem às urnas eleger a pessoa que vai garantir a festa, o prefeito da cidade? Mas esse é mais um gesto de ousadia do prefeito João Campos e a certeza líquida e certa que ele tem, confirmada através de diversas pesquisas, de que no dia 06 de outubro será eleito para mais quatro anos de mandato, logo no primeiro turno.

Esta semana João tentou disfarçar a incontida certeza da vitória falando "em pé no chão" e humildade, ao anunciar a ida aos debates da TV Jornal e da Rede Globo depois de ter levado falta no embate entre os candidatos realizado pela UFPe. Em tempos menos promissores teria levado um puxão de orelha dos professores da Universidade assim como, se não fosse a grande distância que o separa dos concorrentes, certamente que um deles teria, no mínimo, alegado abuso de poder político e econômico do Réveillon antecipado mas, até nisso, o prefeito se precaveu: seu secretário de turismo Antonio Coelho reforçou que a festa será paga pela iniciativa privada. Por acaso algum empresário se comprometeria antes da hora se não fosse a certeza de que João vai continuar na cadeira no dia 1.o de janeiro?

Culpa da oposição?

Nenhum exagero nisso tudo. Essa é a primeira eleição do Recife nos últimos tempos em que se tem certeza de que o pleito vai ser encerrado no primeiro turno. Culpa da oposição? Em parte sim por ter deixado para se pronunciar só durante a pré-campanha, mas o mérito maior é do protagonista principal que transformou-se em um influencer de primeira linha no momento em que a Internet manda ver no mundo inteiro, puxada por jovens como ele.

João faz uma grande administração? Oito entre dez moradores da capital atestam que sim nas pesquisas. Falhas há, e muitas, se formos ouvir, atentamente, o que dizem os oposicionistas á direita mais extremada, como Gilson Machado até a competente candidata do PSOL, Dani Portela. Mas quem quer saber disso? Ainda não colou sequer o fato do Recife ser a segunda capital mais desigual do país e de este ter sido o primeiro inverno em que a PCR desdenhou do asfaltamento e recuperação das avenidas e ruas principais.

Previsão de Daniel caiu por terra

Antes e iniciada a propaganda eleitoral gratuita, Daniel Coelho (PSD), três vezes candidato a prefeito do Recife, afirmava, esperançoso, a este blog : "não tenho dúvida de que passados 15 dias de propaganda os números vão começar a mudar e daí pra frente vai num crescendo com a oposição garantindo o segundo turno". Há uma semana ele revelou a um amigo que estava impressionado com a robustez do voto de João Campos. Novamente a este blog disfarçou após o debate na UFPe, " ainda dá tempo de mudar. Temos 20 dias pela frente, dois debates nas principais emissoras de TV, de grande audiência, e vamos continuar com a mesma garra mostrando que podemos sonhar com uma cidade mais justa e melhor".

O problema é que o prefeito, que já bateu na casa dos 80% de intenções de voto, só perdeu 4 pontos no início da campanha, fato atestado pela Quaest, mas esta semana o mesmo instituto o colocou como detentor de 76% da preferência popular. Na verdade, quando fala em "pé no chão", João Campos, pelo visto, demonstra, com isso, que cuidou de tudo, absolutamente tudo, para se eleger, mesmo começando com 80% da preferência.

Detonou no nascedouro a principal denuncia feita contra ele, a questão de creches, que, segundo a oposição, estão nas mãos de vereadores. Com a assessoria de um número inimaginável de advogados tirou do ar, literalmente, por uma semana, o autor da denuncia na TV, o candidato Gilson Machado(PL) que vem confirmando um segundo lugar nas pesquisas.

Recursos existiram

Gilson tem advogados? Se não tem deveria ter pois recebeu volumosos recursos do seu partido, assim como acontece com Daniel Coelho que quase leva Geraldo Júlio para o segundo turno nos tempos áureos do governador Eduardo Campos, com apenas um instrumento: exíguos minutos de TV com custo de produção bancado pelo seu partido na época, o PSDB. A esta altura do campeonato parece que nem Dani Portela está, ao contrário do que se esperava, conseguindo votos da famosa militância petista que quase derrota o próprio João em 2020, pelas mãos de Marília Arraes, e que não ficou nada satisfeita por ter visto o PT fora até mesmo da vice.

João está assim entre outros motivos porque garantiu 50% do tempo de televisão, trazendo para si partidos deixados á margem pela governadora Raquel Lyra; por ter conseguido, de forma engenhosa, escolher seu próprio vice, um desconhecido, para, em 2026, ser candidato a governador, outra ousadia que se achava que não daria certo; e para evitar que os bolsonaristas que votam nele fossem para Gilson afastou-se da sigla petista e do próprio Lula que até hoje não foi mostrado em seu guia eleitoral.

" Ele só queria a grife de Lula e o tempo de TV do PT, o segundo maior partido do país", comentou com este blog um graduado petista pernambucano, se referindo ao fato do PT não ter destaque na campanha, apesar de ter dois senadores, e de Lula não ser sequer citado na televisão. A esta altura, para quem tem mais de 70%, Lula não garante mais votos, pelo contrário, pode tirar. João já sabia disso até quando foi diversas vezes a Brasília posar com o presidente para suas redes sociais.