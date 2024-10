Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O título em epígrafe é o lema da Organização Mundial do Turismo (OMT) no ensejo do Dia Mundial do Turismo, celebrado no dia 27 de setembro de cada ano.

O Dicastério para a evangelização divulgou uma mensagem que realça a conexão primordial entre turismo e paz. O arcebispo Rino Fisichella, pró-prefeito do Dicastério, destacou o papel fundamental que o intercâmbio cultural, através do turismo, pode exercer na promoção e na difusão da paz. "O intercâmbio cultural entre os povos, que encontra no turismo uma forma privilegiada, pode também se transformar em um compromisso concreto com a paz," assegurou.

O arcebispo Fisichella reconheceu o impacto devastador da guerra na prática do turismo, alertando que "a ausência de turistas cria uma expressão adicional de pobreza entre a população, que perde uma forma necessária de sustento para viver com dignidade." Por isso, o Dicastério para a Evangelização busca contribuir para a disseminação da mensagem de paz, particularmente entre aqueles que trabalham no setor de turismo.

A mensagem para o Dia Mundial do Turismo também reflete o apoio do Papa Francisco à cultura do encontro. O arcebispo Fisichella escreveu que "o interesse que move milhões de turistas pode ser facilmente combinado com o compromisso com a fraternidade, criando assim uma rede de 'mensageiros da paz'", ecoando o apelo do Papa por uma "abertura adequada e autêntica ao mundo… com a capacidade de se abrir ao próximo, em uma família de nações."

Registre-se que o próximo Jubileu em 2025, observando que o Ano Santo, que começará com a abertura da Porta Santa, terá um significado especial, permitindo que milhões de peregrinos experimentem a indulgência jubilar, carregando consigo a esperança de paz e reconciliação.

Concluindo sua carta, o arcebispo Fisichella destacou que, à medida que o globo terrestre enfrenta conflitos e desafios contínuos, o apelo pela paz encontra, nos quatro quadrantes do mundo, especial ressonância. Ele reiterou as palavras do Papa Francisco, que perguntou: "É demais sonhar que as armas se calem e parem de trazer destruição e morte?" Com isso em mente, Fisichella enfatizou que "turismo e paz unidos à esperança se tornam a mensagem convincente para este Dia Mundial do Turismo 2024, tanto para os operadores de turismo, quanto para aqueles que empreendem a jornada com sentimentos e desejo de serenidade e harmonia."

A mensagem do arcebispo Fisichella dá bem a dimensão do que vem a ser a importância do turismo na conexão da paz e, de resto, com a felicidade, uma vez que viajar é buscar novas paragens aos espíritos num sentimento de escolha e de alegria, de renovação.

A menor distância entre você e você mesmo é a volta completa no mundo. Exageros à parte, realizar esta volta ao mundo é encontrar um outro "eu" num "eu" mesmo.

Veio da filósofa Margareth Lee Rimbeuk a exaltação de que "A felicidade não é uma estação onde chegamos, mas uma maneira de viajar…"

A forma como se viaja, buscando o intercâmbio entre as pessoas, a descoberta de novos mundos, a vivência e a convivência, o conhecimento da cultura local, dos encantos da natureza, esta, autossustentável, da cultura como argamassa da sociedade, também usos e costumes das pessoas de cada destino visitado, da preservação do patrimônio histórico e cultural.

Cultura é a humanização do Homem.

Segundo Paulo Gaudenzi, já falecido, ex-membro da Academia Brasileira de Eventos e Turismo, "quanto mais cultura, mais turismo; quanto mais turismo, mais cultura."

O turismo, como sabido, só tem dois recursos: a natureza e o cultural. "Turismo e paz", portanto, é um binômio que revigora o ser humano, conferindo-lhe um espírito de alegria e serenidade. De muita paz!

Roberto Pereira foi Secretário de Educação e Cultura do Estado e é membro da Academia Brasileira de Eventos e Turismo.