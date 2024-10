O acordo na Justiça Criminal

Até meados do século 20, o processo penal, no mundo, tinha como finalidade principal, obrigatoriamente, uma sentença penal proferida pelo juiz competente, no final do processo, na qual o réu poderia ser absolvido ou condenado, dependendo da situação jurídica concreta. Mesmo nos crimes de pequena potencialidade ofensiva, o processo criminal, no passado, exigia que a sua conclusão somente se desse através de uma sentença judicial escrita e fundamentada.

Bem por isso, uma provável composição entre o Estado e o infrator, antes ou depois da sentença, era absolutamente impossível, porque reinava a tradição conservadora de que, no processo penal, não cabia qualquer acordo entre as partes, pois o Estado-juiz era o único detentor do poder de decidir quem era inocente ou culpado, de conformidade com as provas colhidas no processo.

Quem primeiro autorizou a possibilidade de uma negociação entre o infrator da lei penal e o Ministério Público, no Brasil, foi a Lei Federal nº 9.099, de 1995, que criou os Juizados Especiais Criminais, destinados ao julgamento de todos os crimes de menor potencial ofensivo. A mesma Lei 9.099/95, também estabeleceu que os crimes de menor potencial ofensivo são aqueles definidos como contravenção penal e todos os demais ilícitos penais em que a pena máxima fixada na lei não fosse superior a 2 (dois anos), cumulada ou não com a pena de multa.

Com a Lei 9.099/95, nos Juizados Especiais Criminais, outrossim, a possibilidade de uma transação penal entre o Ministério Público e o infrator passou a ser obrigatória, que aliás deve ser proposta tão logo iniciada a audiência de conciliação e, novamente, antes da sentença, quando a transação não foi concretizada na primeira oportunidade. Nessa mesma toada, nos Juizados, o Ministério Público ficou autorizado a oferecer ao infrator uma proposta de suspensão condicional do processo, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, mediante a satisfação, pelo infrator, das condições que forem determinadas no acordo.

O que se sabe é que, nos Juizados Criminais, celebrado o acordo entre as partes, com base na transação ou na suspensão condicional do processo, havendo a sua homologação pelo Juiz, finda-se o processo criminal, tão logo haja o efetivo cumprimento das condições fixadas na conciliação.

Com a Lei nº 12.850, de 2013, outra forma de transação penal foi criada no Brasil: o acordo de colaboração premiada, em que qualquer partícipe vinculado à organização criminosa pode celebrar com a Polícia Judiciária (civil ou federal) ou com o Ministério Público, um pacto escrito em que o partícipe, na condição de delator, se compromete em oferecer informações fidedignas sobre o funcionamento da organização, identificação dos seus membros e o tipo de atividade criminosa desenvolvida. Se através de outras provas restar confirmada a confissão do participe, o delator será recompensado com o perdão judicial, que poderá ser parcial ou total, dependendo do conteúdo do acordo celebrado. A colaboração premiada, com efeito, tem dado bons resultados para a redução da criminalidade organizada.

Finalmente, com a aprovação da Lei nº 13.964/2019, deu-se a introdução do Acordo de não Persecução Penal (ANPP), que pode ser pactuado entre o Ministério Público e o infrator da lei penal, satisfeitas as condições descritas no art. 28-A, do Código de Processo Penal. Cumprido os termos do acordo, o Juiz dará por extinta a punibilidade do infrator, arquivando os autos. Para a Lei, o acordo só poderia ser celebrado antes do recebimento da denúncia, porém, o plenário do Supremo Tribunal Federal (HC nº 185913), recentemente, autorizou que o ANPP possa ser pactuado em todas as ações que estavam em curso em 23.01.2020, contanto que não exista, no processo, uma sentença penal condenatória que não mais admita recursos. Para o STF, portanto, o acordo poderá ser realizado durante a investigação criminal e no decorrer do processo penal, a qualquer momento, desde que satisfeitos os requisitos estampados no Código de Processo Penal.

Adeildo Nunes, juiz de Direito aposentado, professor e coordenador do curso de pós-graduação em Ciências Criminais da Faculdade Vale do Pajéu, mestre e doutor em Direito de Execução Penal