O impacto da saúde mental nos delegados e delegadas de polícia

São profissionais essenciais na manutenção da segurança pública, mas que enfrentam diariamente condições emocionais desgastantes. São homens e mulheres na linha de frente do combate ao crime, lidando com violência extrema, investigações complexas e uma pressão constante para tomar decisões que impactam vidas. Entretanto, pouco se fala sobre o preço psicológico que pagam por tamanha responsabilidade.

Delegados e delegadas de polícia, em particular, carregam um fardo duplo: além de enfrentarem os desafios comuns aos policiais, são responsáveis por liderar suas equipes, gerenciar investigações delicadas e representar a força da lei em momentos críticos. Por estarem em posições de liderança, encontram menos espaços para expressar suas vulnerabilidades, pois suas funções exigem postura firme e tomadas de decisão rápidas, o que gera um peso emocional extra.

O estigma em torno da saúde mental nas forças de segurança ainda impede que muitos policiais procurem ajuda. Em uma cultura que valoriza a força e a resiliência, admitir um problema emocional é muitas vezes visto como sinal de fraqueza, o que afasta um tratamento adequado. Assim, a cada 45 dias, um policial comete suicídio no Brasil, uma estatística alarmante que reflete os danos de uma rotina emocionalmente extenuante e mal assistida.

Investir na saúde mental dos policiais civis não é apenas uma questão de humanidade, mas de eficiência na segurança pública. O cuidado com a vida emocional deles, possibilita que o desempenho de suas funções seja feito com maior clareza, equilíbrio e capacidade de tomar decisões acertadas, o que beneficia a sociedade como um todo. Portanto, o Setembro Amarelo sugere uma reflexão aprofundadsobre as estratégias de como romper o ciclo de sofrimento que, silenciosamente, atinge tantos deles.

Claudia Molinna, vice-presidente da Adeppe, Associação dos Delegados e Delegadas da Polícia Civil de PE