Modernização e fortalecimento da advocacia pernambucana.

No dia 18 de novembro de 2024, a advocacia pernambucana estará diante de um marco histórico. Os mais de 42 mil advogados e advogadas de Pernambuco vão eleger a diretoria que comandará a instituição no período de 2025 a 2027, além das direções das 29 Subseções e da lista sêxtupla para o Quinto Constitucional do TJPE. As eleições da OAB-PE que, pela primeira vez, serão realizadas de forma eletrônica e on-line. Este é um passo significativo para a modernização de nossa instituição e representa o verdadeiro compromisso com a valorização da advocacia, a democracia e a evolução da Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco.

A decisão de adotar o formato on-line não foi tomada de maneira isolada. Em uma demonstração de respeito à classe, postura que alguns ex-presidentes da OAB-PE desconhecem, pois só tem os olhos voltados para os interesses pessoais, ouvimos efetivamente a advocacia pernambucana, que manifestou, em uma enquete digital, a expressiva preferência por essa modalidade de votação. Mais de 80% dos profissionais que participaram expressaram o desejo de ver a modernização do processo eleitoral. Isso, além de trazer agilidade, reforça o compromisso da OAB-PE em acompanhar as transformações tecnológicas e adaptar-se às demandas da advocacia moderna.

Essa modernização é um reflexo da força e da capacidade de evolução da advocacia pernambucana, fomentada principalmente pela atual gestão da OAB-PE. A votação on-line permite que advogados e advogadas possam exercer seu direito ao voto de qualquer lugar do mundo, desde que conectados à internet. Com isso, eliminamos barreiras geográficas e proporcionamos a todos a oportunidade de participar desse momento democrático de maneira segura, rápida e sigilosa.

A implementação dessa nova modalidade de votação demonstra o quanto nossa instituição valoriza a participação ativa de seus membros, assegurando que todos possam contribuir para a construção do futuro da Ordem. O uso de tecnologia avançada, referendada pela OAB Nacional, garante a integridade do processo, que será auditado, garantindo transparência e segurança. E mais, utilizado por quinze seccionais.

A valorização da advocacia está também em proporcionar ferramentas que tornem a participação mais inclusiva e acessível. A votação on-line permitirá que, em menos de um minuto, os advogados e advogadas exerçam seu direito de escolha diretamente de casa ou do escritório, sem enfrentar filas ou trânsito. Estamos trazendo o processo eleitoral para o centro da vida profissional de nossos membros, respeitando o dinamismo e a rotina de todas as pessoas

Para aqueles que encontrarem dificuldades no dia da votação, a OAB-PE prepara uma rede de apoio que se estende por todo o Estado. Na capital pernambucana, o recém-inaugurado Recife Expo Center estará à disposição, oferecendo suporte para a advocacia. Todas as Subseções da OAB-PE, do Litoral ao Sertão, estarão prontas para prestar assistência, assegurando que nenhum advogado ou advogada fique sem exercer seu direito de voto.

As eleições de 2024 representam mais do que uma simples escolha: elas são uma celebração da democracia e principalmente um do fortalecimento da advocacia pernambucana. Nossa voz, expressa por meio do voto, é a força que dá forma o futuro da Ordem e garante que ela continue sendo um baluarte do Estado Democrático de Direito.

Espera-se desse processo eleitoral um elevado nível de participação dos colegas, com debates ricos e construtivos, propostas que reflitam os anseios da classe e ideias que contribuam para o fortalecimento da nossa profissão. É o momento de a advocacia se unir em torno de projetos que valorizem nossa atuação, que promovam o desenvolvimento da Ordem, a diversidade e que reafirmem o compromisso com os princípios democráticos que tanto valorizamos.

Convido a todas e a todos os colegas a participarem desse momento histórico, a exercerem seu direito ao voto e a contribuírem com o crescimento da nossa OAB-PE. A advocacia pernambucana é, e sempre será, um exemplo de força, compromisso e dedicação à sociedade. Vamos juntos, de forma democrática e moderna, construir uma OAB-PE ainda mais forte e representativa.

Fernando Ribeiro Lins, advogado e Presidente da OAB-PE