Copergás faz 32 anos com "todo gás" ajudando Pernambuco a crescer

Desde a sua fundação em 1992, a Copergás tem sido um pilar essencial no desenvolvimento econômico de Pernambuco, trazendo a possibilidade de através da oferta de gás natural proporcionar uma infraestrutura para atração de investimentos, com uma oferta de energia mais limpa, segura e eficiente.

O desafio inicial era prover ao Estado uma infraestrutura para promover a indústria iniciada na década de 90, e já em 2000 levar soluções para projetos de grande porte como a Termopernambuco. Em 2006, houve o ingresso da acionista Mitsui. No ano de 2009, foi implantado o gasoduto Recife/Caruaru e, em 2014, começou o fornecimento para a Refinaria Abreu e Lima. Outro ponto de expansão ocorreu em 2016, com o gasoduto Caruaru/Belo Jardim para atender a Baterias Moura. Em 2021, iniciou-se o fornecimento para as cidades de Petrolina e Garanhuns com suas redes locais. No ano de 2022, temas a entrada do novo acionista Commit que assumiu o lugar da Gaspetro-Petrobras.

Em 2023, com repactuação da política de distribuição de dividendos e foco na estruturação dos investimentos, a Copergás aprovou um plano que contempla R$ 1 bilhão em investimentos, com olhar diferenciado para a interiorização.

No cenário nacional, a Copergás se destaca pela sua escala e tarifas competitivas Hoje, temos uma rede de gasodutos 1.174km, presentes em 32 municípios, com 125 postos de GNV, distribuindo diariamente de 1,6 milhões de m³, que nos coloca entre as seis maiores empresas do segmento no Brasil com receita de R$ 1,7 bilhões.

Somos a solução para a indústria de grande porte que procura um energético competitivo e a oferta de infraestrutura. Esse conjunto é um ativo do Estado para atrair investimentos e gerar emprego e renda. Além disso, levamos os serviços aos pernambucanos com mais de 90 mil residências, 95 mil veículos atendidos por uma rede parceira com distribuição de GNV que permite a circulação em todo o estado Pernambuco.

Estamos presentes no cotidiano das famílias e negócios em seus diversos segmentos e portes, do Hospital Português, ao Sumerville, em Porto de Galinhas, padaria Parla Deli, Shopping Rio Mar e, mais recentemente, ao Bairro do Recife, no restaurante Bargaço e o complexo do Novotel. No interior, estamos no Shopping Difusora e a tradicional rede de delicatessen Pães e delícias, em Caruaru.

Novos desafios se apresentam. A empresa entra em um novo ciclo de investimentos de R$ 1 bilhão até 2029. O montante é quase o triplo do aplicado nos últimos seis anos, quando foram investidos R$ 360 milhões. O incremento foi possível graças a melhoria do ambiente de negócios no Estado e confiança dos acionistas, liderados pelo Governo de Pernambuco, de ampliar o investimento da empresa em detrimento a alta política de distribuição de dividendos. Essa orientação está em linha com a política de desenvolvimento do governo do Estado, sob a orientação da Governadora Raquel Lyra, que prevê investimentos em infraestrutura, principalmente no interior do estado.

Destaca-se, nesse contexto, projetos estruturantes em curso, como a expansão para o polo gesseiro do Araripe e ampliação no Agreste. No Araripe, levaremos neste ano o gás natural que será a solução energética numa região que, por falta de alternativas, teve que consumir sua mata nativa, devastando a caatinga como energético para o processo de transformação do gesso. No Agreste, entregamos neste ano uma nova base operacional em Caruaru, a primeira no interior do Estado. Ampliaremos nossa atuação na região com um orçamento de investimento de R$ 237 milhões.

À medida que celebramos nossos 32 anos, olhamos para o futuro com entusiasmo determinação e ousadia. Nos próximos meses, aceleraremos nossa agenda de contribuição na descarbonização do Estado com o início da oferta de biometano, gás natural renovável e projetos de mobilidade para veículos pesados - ônibus e caminhões a gás - que contribuirão para a redução do gás carbônico com resultados práticos na melhoria da saúde da nossa população.

Por fim, agradeço aos nosso colaboradores, conselheiros, clientes e fornecedores que têm sido fundamentais nessa jornada. Juntos, continuaremos a transformar desafios em oportunidades e a construir um futuro energético com "todo gás" para contribuir no crescimento de Pernambuco.

Felipe Valença, presidente da Copergás