Já decidiu em quem votar para Câmara de Vereadores da sua cidade?

No próximo domingo, dia 6 de outubro, vamos escolher quem vai discutir e votar leis sobre temas como iluminação, saneamento e IPTU nos próximos quatro anos. Esses representantes vão fiscalizar a gestão dos prefeitos e realizar atividades como a nomeação de ruas e a apresentação de moções de aplauso. Nessa época, é comum ouvirmos: “Em quem você vai votar para vereador?” ou “Tem algum bom candidato?”. Muitos eleitores já têm o voto para prefeito, mas deixam os vereadores para a última hora.

Em Pernambuco, 7,1 milhões de eleitores escolherão 2.149 vereadores nos 184 municípios. As Câmaras Municipais no estado variam de 9 a 37 cadeiras, dependendo da população da cidade. Recife, por exemplo, tem 37 vagas em disputa, Jaboatão dos Guararapes, 27, e Caruaru e Petrolina, 23.

Um aspecto desejável sobre a ocupação de cadeiras nas Câmaras é que os eleitos reflitam a diversidade da população, seja em termos de gênero, raça, classe social ou religião, é a famosa representação descritiva, para usar o jargão da Ciência Política. Outro elemento importante é que as eleitas defendam, na prática, as preferências políticas de seus eleitores, o que chamamos de representação substantiva.

Vejamos alguns números. Em relação ao gênero, as mulheres representam 52,3% da população de Pernambuco, enquanto os homens são 47,7%. No entanto, essa proporção não se reflete nas candidaturas: 64,6% dos candidatos a vereador são homens, enquanto apenas 35,4% são mulheres, um pouco acima do mínimo obrigatório estabelecido pela Lei de Cotas.

Candidaturas masculinas e femininas nos municípios - ARTE COM BASE EM DADOS DO TSE

Quanto à raça, a população pernambucana é majoritariamente parda (55,3%). Temos ainda 33,6% de brancos, 10% de pretos e cerca de 1% de povos originários (0,9%), conforme estimativas do IBGE. Entre os candidatos, a autodeclaração racial reflete uma maior proximidade com esses números: 53,1% dos candidatos se identificam como pardos, 34,5% como brancos, 10% como pretos e 1,1% como povos originários.

Apesar de a representação de raça entre os candidatos estar mais equilibrada em relação à população, as desigualdades de gênero permanecem significativas, com poucas mulheres concorrendo. Só após a apuração dos votos saberemos se essas disparidades serão reduzidas ou aprofundadas, e o seu voto é essencial nesse processo.

Recorte de candidaturas por cor/etnia - ARTE COM BASE EM DADOS DO TSE

Aproveite esta semana para escolher o candidato ou candidata que melhor reflete suas ideias e demandas. Afinal, é o seu voto que definirá o caminho a ser seguido nos próximos quatro anos, seja para buscar soluções para sua cidade ou perpetuar os problemas que enfrentamos diariamente.

*Autor: Bhreno Vieira (doutorando em Ciência Política pela UFPE, professor substituto de Ciência Política do DECISO-UFRPE e membro do grupo de pesquisa de Instituições, Política e Governo (IPG) do DCP-UFPE, tem como foco de pesquisa estudos legislativos e text as data. Contato: bhreno.vieira@ufpe.br)