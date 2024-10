Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A insanidade do ditador se revela na sua sede insaciável de poder, que corrói sua capacidade de discernimento. Exerce autoridade de maneira abusiva, autocrática e opressiva. Adota várias táticas para consolidar seu domínio e silenciar qualquer forma de oposição. Usa o poder de maneira desmedida para satisfazer seus próprios interesses, sem considerar o bem coletivo. Com o tempo, o ditador se isola em um círculo de adulação, cercado apenas por aqueles que alimentam suas ilusões de grandeza. Qualquer voz dissonante é silenciada, qualquer crítica é vista como uma traição. Cria um estado de medo e submissão. Mas essa loucura não é só uma questão de saúde mental, é uma estratégia deliberada para manter o poder, inclusive desejando que seja totalitário.

Em síntese, o perfil do ditador inclui algumas características: Concentração de Poder (Tende a centralizar o poder, enfraquecendo ou eliminando instituições democráticas, como parlamentos e tribunais/instituições independentes); Controle da Mídia (Controla ou censura a mídia para suprimir críticas e promover sua própria agenda. Isso pode incluir a perseguição de jornalistas), Culto à Personalidade (Sobre si mesmo); Uso da Força (Costuma usar a força e a violência para manter o controle, o que pode incluir a repressão de opositores políticos, a supressão de protestos e a utilização de forças de segurança); Repressão de Liberdades (A liberdade de expressão e de outros direitos civis são restringidas. (O regime pode usar leis repressivas para controlar e punir dissidentes); Política de Medo e Coerção (A criação de clima de medo e coerção é comum, onde a população é desencorajada de desafiar a autoridade por meio de ameaças, prisões arbitrárias e violencia); Corrupção (Usa recursos do estado para benefício pessoal e para manter o regime no poder); Manipulação Eleitoral (Se há eleições, são geralmente manipuladas para garantir que o ditador ou o partido dominante permaneça no poder. As eleições podem ser fraudulentas ou totalmente simuladas).



Em organizações públicas, privadas com fins ou sem fins lucro seu estilo de liderança e gestão pode se manifestar de modo muito semelhante ao ditador de um país, mas há características específicas: Decisões Arbitrárias (Impulsivas, baseadas na sua vontade pessoal e não medindo danos que possam causar a organização no curto e longo prazos); Repressão de Opiniões Divergentes (Críticas e sugestões são desencorajadas ou punidas. Um ambiente de trabalho tóxico pode ser criado, onde os funcionários têm medo de expressar suas opiniões, temendo represálias ou demissões); Recompensas (Podem ser usadas para manter a lealdade e a obediência.

Funcionários que se alinham com as expectativas do ditador podem receber recompensas, promoções, serem colocados em posições-chaves); Criação de um Ambiente de Medo (A cultura da empresa pode ser caracterizada por medo e insegurança, com funcionários preocupados com suas posições e com as possíveis repercussões de qualquer ação que possa ser considerada desafiadora ou insubordinada); Desrespeito aos Valores da Organização (Pode minar a credibilidade da organização); Falta de Responsabilização (Evita a responsabilização por suas ações. Seleciona alguém para executar as suas vontades perversas).



É comum se apropriar do legado construído por outros líderes que lhe antecederam e não estão mais na entidade. É provável que apague tudo que lembre o passado, inclusive mudando os propósito, missão, visão, valores. Essa atitude pode causar erosão da cultura organizacional, criando um ambiente de desconfiança e baixa moral, consequentemente, prejudicando a reputação construída.



Contrariado nos seus interesses pessoais, a sua ira é despertada. Busca ajuda de alguém de sua confiança para colaborar com o que quer fazer, ou forma um conluio, com indivíduos (cínicos, hipócritas, invejosos, gananciosos), caso necessite de decisão majoritária. Esse(s) indivíduo(s) cumpre(m) ordens do ditador.

O comportamento descrito é complexo e multifacetado. Esse indivíduo pode ser : Manipulador Social (Habilidoso, capaz de controlar sua imagem pública para manter uma aparência de simpatia e empatia, mesmo enquanto executa ações prejudiciais nos bastidores); Dupla Face ( Age de maneira diferente em contextos distintos para alcançar objetivos diferentes. Em público, mantém uma imagem de bondade e empatia.

É muito hábil em persuadir e influenciar outros); Competência aparente (A capacidade de "fazer acontecer" e a habilidade oratória eloquente podem ser usadas como ferramentas para impressionar e manipular); Capacidade de enganar (Subordinados e os superiores. Pode incluir abraçar pessoas que demitiu para criar a impressão de que não teve um papel negativo na decisão).



A psicologia de um ditador pode ser conceituada como a “Tríade do mal”. Refere-se a três traços de personalidade associados a comportamentos antiéticos e prejudiciais: Narcisista (Anseia ser admirado. É fascinado com o sucesso e poder. Entre seus pontos fortes, está a capacidade de ter boas ideias e conquistar seguidores. Têm empatia seletiva); Maquiavélico (Tem habilidade de manipular os outros para alcançar objetivos pessoais, geralmente através de estratégias calculistas e desonestas. É cínico.); Psicopata (Não tem remorsos. Para ele, as outras pessoas são sempre uma marca a ser enganada, usada e descartada. Permanecem calmos nas suas ações perversas.)

Todos os três tipos compartilham graus variados de malevolência social, egocentrismo, agressividade e frieza emocional. Seus extremos são doentes mentais perigosos, especialmente, os psicopatas. Os tipos de graus médios e leves, lamentavelmente, vivem na sociedade, atuando em várias atividades profissionais. As consequências de um ditador no poder podem ser devastadoras para uma nação e organização. Precisa ser identificado e afastado do poder que exerce.

Eduardo Carvalho, Autor do livro Global Changemaker