Economia, popularidade de Lula e os desafios rumo a 2026

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Apesar de manter uma base sólida de apoio no Nordeste, o governo Lula enfrenta desafios crescentes para consolidar sua popularidade no Sudeste.

O fim de um ciclo eleitoral sempre deixa no ar os aromas da disputa que virá dois anos depois. Entre as lições aprendidas de 2024, a avaliação da administração para aqueles que pleiteiam um segundo mandato permanece como uma das variáveis relevantes na predição do comportamento dos eleitores.

Os índices de avaliação alcançados pelo presidente Lula em seu terceiro mandato, considerando as diversas regiões do país, apontam quão desafiador será para o PT vencer novamente a eleição presidencial, sobretudo quando comparado com o cenário de uma aprovação expressiva nos idos de 2010.

De acordo com a pesquisa da Quaest, divulgada no último dia 2 de outubro, 51% dos eleitores brasileiros aprovam a gestão do presidente, enquanto 45% desaprovam — a reprovação subiu 2 pontos percentuais desde julho. No Nordeste, a aprovação permanece significativamente mais alta, em 69%, o que reforça o apoio histórico da região a Lula.

O cenário, no entanto, é ainda mais desafiador em outras partes do Brasil. No Sudeste, região que concentra 43% dos eleitores brasileiros, a desaprovação aumentou de 48% para 53%, refletindo um ambiente político bastante polarizado. O Centro-Oeste e o Norte apresentam uma situação de empate, com aprovação e desaprovação equilibradas. Esses números indicam que o presidente enfrenta resistência crescente em regiões economicamente e politicamente estratégicas para o pleito eleitoral de 2026.

A questão econômica, tradicionalmente central no debate sobre a popularidade presidencial, revela uma dissociação entre os indicadores macroeconômicos e a percepção popular. O desemprego atingiu 6,6%, a menor taxa para agosto desde o início da série histórica do IBGE. Contudo, 41% dos entrevistados afirmaram que sua situação econômica pessoal piorou nos últimos 12 meses. Essa percepção reflete a dificuldade de traduzir avanços macroeconômicos, como a queda do desemprego e o controle da inflação dentro da meta traçada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), em melhorias tangíveis no dia a dia da população, especialmente entre os mais pobres.

Adicionalmente, o UBS BB elevou a projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro de 2,8% para 3% ao final de 2024, com o PIB crescendo 2,9% em 2023, totalizando R$ 10,9 trilhões. Nos primeiros três meses deste ano, a renda média dos brasileiros foi de R$ 3.137, registrando um aumento de 1,5% em relação ao trimestre anterior e de 4% na comparação com o mesmo período do ano passado. Mesmo assim, a sensação de piora entre a população persiste, com 61% dos entrevistados afirmando que seu poder de compra diminuiu, evidenciando um descompasso entre a melhora dos indicadores econômicos e o impacto percebido pela maioria dos brasileiros. Um dado preocupante é o percentual de famílias endividadas, que, embora tenha reduzido para 77,2% em setembro de 2024, ainda representa um número expressivo. Essa situação é agravada pelo aumento dos problemas financeiros relacionados aos jogos de azar eletrônicos, as polêmicas "bets", que têm afetado um número significativo de pessoas.

Outro dado relevante é a queda no apoio de segmentos importantes do eleitorado, como eleitores com nível superior (de 59% para 51%) e pessoas que ganham até dois salários mínimos (de 69% para 62%). Essa queda pode ser explicada por uma percepção de estagnação econômica, apesar de programas sociais como o Bolsa Família, o Pé de Meia e o Desenrola, que ainda mantêm o governo como referência positiva para 38% dos entrevistados.

No Nordeste, o apoio robusto de 69% permanece estável, indicando que a região continua a ser um bastião do lulismo. A política de transferência de renda e a manutenção de programas sociais, associados à identidade histórica do presidente com a classe trabalhadora e as populações mais vulneráveis, são fatores determinantes para essa aprovação. No entanto, o desafio do governo é converter os dados econômicos positivos em uma percepção mais favorável em outras regiões, onde o aumento do custo de vida e a falta de percepção de melhorias econômicas imediatas estão impactando negativamente a popularidade de Lula.

No campo político, a comparação com o governo de Jair Bolsonaro ainda é um tema recorrente. Para 38% dos entrevistados, o governo Lula está melhor que o de Bolsonaro, enquanto 33% avaliam que está pior. O desempenho de Lula, que historicamente soube navegar a dinâmica política e econômica, enfrenta uma realidade onde os impactos das políticas adotadas levam mais tempo para serem sentidos pela população. Além disso, a persistente divisão política no Brasil, que polariza o debate público, contribui para a manutenção de índices elevados de desaprovação, mesmo diante de melhoras em indicadores objetivos.

Apesar de manter uma base sólida de apoio no Nordeste, o governo Lula enfrenta desafios crescentes para consolidar sua popularidade no Sudeste e em outras regiões. A recuperação econômica, embora presente, carece de uma comunicação mais eficaz, que traduza os avanços macroeconômicos em melhorias percebidas no cotidiano da população. Para fortalecer sua posição até as eleições de 2026, é crucial que o governo não apenas sustente o crescimento econômico, mas também consiga refletir esses resultados de forma mais clara na vida das pessoas, reforçando a confiança no futuro do país.

Priscila Lapa, jornalista e doutora em Ciência Política; Sandro Prado, economista e professor da FCAP-UPE.