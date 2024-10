Família X degradação humana

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Oscar Wilde dizia que a vida imita a arte muito mais do que a arte imita a vida. Seria isto verdade? Esta dúvida atravessa o tempo na inquietação do homem entre as suas peripécias neste mundo e a representação que as diversas manifestações da arte costumam ensejar.

Se é verdade que a vida imita a arte, as novelas desnudam a índole do ser humano, aviltando-a na sua pobreza de não saber se comportar dentro dos parâmetros da ética e da moral, da solidariedade e da fraternidade. Eis um segmento da arte; eis, por toda a parte, a vida.

A família, considerada o tecido social, está sendo colocada em situações de desavença, de intrigas e de disputas entre os seus entes, estes sempre verduras do mesmo cozido, como diz o ditado na sabedoria do povo, mas, por vezes, esquecidos desse enlace.

Um olhar sobre o mundo, quem der um zoom verá nos seus quadrantes somente barbárie, lutas pelo poder, corrupção desenfreada, ambição. Os ditadores, cada vez mais, preteridos pelas comunidades, porque é inaceitável, neste mundo de tantos outros mundos, colher e recolher os atos autoritários, os arroubos de violência, as arrogâncias.

As novelas causam arrepios às pessoas boas, de ilibada conduta, e põem à reflexão atitudes descomunais. Dá-se espaço e vez às pessoas calculistas, psicopatas e compulsivas na gana do poder e do dinheiro, movidas a inveja, a orgulho, sempre frias nos crimes que cometem, amesquinhando o espírito humano, reduzindo a zero o que de bondade poderia existir nos seres humanos providos de inteligência, mas sem o suprimento de alma a que se refere Bérgson.

Escarnecem os atos brutais de traição entre amigos e, até, no seio das famílias. Irmãos que se desunem, tamanha a ambição e as jactâncias. Pais preterindo filhos, traições, indução à maldade, tudo em nome do vil metal.

Enfim, manhas e artimanhas desafiando e desmoralizando a seriedade que deveria existir na postura das pessoas de bem.

Ambição e poder, vaidade e veleidades - eis a criatura de Deus negando a si e ao seu Criador. A desagregação é enorme. Ameaçadora quando desune e separa a constelação de parentes, tida e havida como a base da sociedade. A família é " a base da sociedade e o lugar onde as pessoas aprendem pela primeira vez os valores que os guiarão durante toda a vida".

O Santo João Paulo II, quando Papa, exortou a família, chamando-a a ser templo, ou seja, casa de oração: uma oração simples, cheia de esforço e de ternura. Uma oração que se faz vida para que toda a vida se transforme em oração. Rezemos, em família, para sermos vida e sermos prece, esta a ponte entre o ser humano e Deus.

Roberto Pereira , ex-Secretário de Educação e Cultura do Estado e é membro da Academia Brasileira de Eventos e Turismo.