Incêndios, balões e cerol

O que é considerado crime hediondo no Brasil? A Lei nº13.497, de 26/10/2017, alterou a de nº8.072, de 25/07/1990, e inclui entre os crimes hediondos: o genocídio; o homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio; o latrocínio (art. 157, § 3°, "in fine"); a extorsão qualificada pela morte (art. 158, § 2°); a extorsão mediante sequestro e na forma qualificada (art. 159, "caput" e parágrafos 1°, 2° e 3°); o estupro (art. 213 e sua combinação com o art. 223, "caput"); o atendado violento ao pudor (art. 214 e sua combinação com o art. 223, "caput" e parágrafo único). Mas os chamados usos e costumes da sociedade de um país relativamente jovem como o nosso são dinâmicos, para o bem e para o mal.

Nunca houve tantos incêndios dolosos praticados pelo homem em florestas amazônicas e biomas da Floresta Atlântica, campos e matas do Pantanal e do Nordeste. Segundo as pesquisas, esses incêndios criminosos são os responsáveis por 60% da devastação da fauna e da flora brasileiras. Querem crime mais hediondo que esse? Estão acabando com o Brasil de forma danosa irreparável para a agricultura e povos originários.

No meu tempo, só se soltavam os pequenos balões coloridos em épocas das festas de São João, São Pedro e Santo Antônio. De tão queridos, foram louvados e cantados pelos nossos maiores compositores populares. E são canções lindas que se tornaram clássicos da música nordestina. Os balões que se soltavam em Salvador não atravessavam as águas da Baía de Todos os Santos e caíam no mar sem atingir Itaparica e as outras ilhas do Recôncavo.

Hoje, balões gigantescos são fabricados diariamente nos arrabaldes de São Paulo e Rio de Janeiro e caem em bairros residenciais, industriais e comerciais dessas cidades. Querem crime mais hediondo do que um avião, com sua tripulação e 300 passageiros, ser derrubado por um balão soltado por um bando de irresponsáveis?

Nas décadas de 40 e 50, os meninos preparavam "tempero" (vidro ralado no trilho do bonde e cola misturados) para passar no fio da arraia (Bahia) ou da pipa (Pernambuco) para cortar a linha do adversário. Estava errado, mas não havia a grande quantidade de motoqueiros de hoje. Há crime mais hediondo que o do motoqueiro que vai trabalhar e é decapitado? Vamos acrescentar artigos ao Código Penal de 1940? Estão esperando o quê? Mais tragédias impunes?

Arthur Carvalho, da Academia Pernambucana de Letras Jurídicas - APLJ