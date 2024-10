O fantasma de Malthus

O planeta tem cerca de 8 bilhões de habitantes e, de acordo com estimativas das Nações Unidas, deve chegar a 9,3 bilhões, em 2050, e 10 bilhões em 2100, produzindo e consumindo de forma desenfreada. Por outro lado, em 2022, o PIB mundial alcançou a cifra de US$ 101 trilhões de dólares, o que daria uma média de US$ 12.625,00 de PIB per capita mundial. O PIB per capita dos Estados Unidos, 6º lugar no ranking, chega a US$ 85.373, quase sete vezes a média mundial, e o do Brasil foi de apenas US$ 11.352, abaixo da média mundial. Ocorre que apenas 70 países, de um total de 185 analisados, têm um PIB per capita superior à média mundial; ou seja, 62% dos países estão abaixo do nível médio. Embora seja um indicador com limitações na medição de bem-estar, o ranking do PIB per capita mostra uma enorme diferença do nível de produção dos países com implicações sobre a pobreza, o consumo, e a emissão de gases de efeito estufa.

Como o Banco Mundial situa na extrema pobreza a pessoa que ganha até US$ 2,15 por dia, os países com PIB per capita inferior a US$ 784,00 estão excluídos da moderna sociedade de consumo e, portanto, da corrida descontrolada de emissão dos gases. Estes países quase não poluem, precisamente porque são muito pobres, mas são vítimas das mudanças climáticas com os impactos já evidentes dos eventos climáticos extremos, enchentes, calor excessivo, seca e elevação do nível do mar. Um caso à parte é a Índia. Com um PIB per capita de apenas US$ 2.731, é o terceiro maior emissor de gases de efeito estufa, atrás apenas dos Estados Unidos e, principalmente, da China que tem um PIB per capita relativamente baixo e pouco acima da média (US$ 13.136) mas é o maior emissor (responsável por quase 26% do total das emissões mundiais). Como Índia e China são países com as maiores populações do planeta, quando se calcula a emissão de gases de efeito estufa per capita, a China fica bem abaixo dos Estados Unidos (quase metade) e a Índia é responsável por um terço da emissão do Brasil.

Tanto número pode confundir mais que esclarecer. Em todo caso, a partir deles podemos levantar algumas hipóteses sobre a questão climática mundial. De imediato, fica evidente que dos oito bilhões de habitantes do planeta, mais de 25% estão fora do enlouquecido nível de produção e consumo, embora uma parcela deles viva em países de alto grau de emissão de gases de efeito estufa, especialmente Índia. Por mais perverso que seja, pode-se afirmar que as mudanças climáticas não são ainda mais graves porque um quarto da população mundial está excluída da farra de consumo mundial. Dizendo de outra forma, para reduzir as desigualdades sociais no planeta, o aumento da renda e do consumo dois bilhões de excluídos a nível médio global provocaria uma aceleração dramática da emissão de gases de efeito estufa. Sem a contribuição dos dois bilhões excluídos, o mundo está emitindo, atualmente, cerca de 49,6 gigatoneladas de gases de efeito estufa. Assim, numa conta simples, a sua inclusão na média de produção e consumo mundial levaria a um adicional de 12,4 gigatoneladas de emissão de gases de efeito estufa. Para evitar o desastre será exigida uma redução do consumo e uma mudança do modo de produção e do estilo de vida dos países que lideram as emissões de gases de efeito estufa.

Independente mesmo de um esforço para redução das desigualdades sociais no planeta, a população mundial continua crescendo de modo que, mesmo mantendo os padrões atuais - 6,2 toneladas de gases de efeito estufam per capita – até 2050 as emissões totais saltarão para 55,8 gigatoneladas, aumento de 12,5%.

Não precisa ressuscitar o economista Thomas Robert Malthus (1766-1834) para perceber que, dados os níveis de consumo e o padrão tecnológico, existe uma correlação entre a população e a emissão de gases de efeito estufa. Quando ele defendeu um rigoroso controle da natalidade para conter a explosão demográfica, o planeta tinha um bilhão de habitantes e a economia era ainda predominantemente agrícola, com uma emergente indústria. Do contrário, pensava ele, a diferença no ritmo do crescimento da população (exponencial) e produção de alimentos (linear) levaria a fome, guerras e epidemias, numa forma de redução forçada da população. Não cabe analisar os equívocos do economista britânico, mas desde que ele publicou seu famoso livro, em 1798, fome, guerra e epidemias não faltaram na história recente da humanidade e a população mundial continuou a crescer.

A taxa de crescimento da população mundial já reduziu bastante, nas últimas décadas, em alguns países já é preocupante o declínio da população e não há como impedir a inércia demográfica que levará a uma população de dez bilhões de habitantes em 2100. A não ser que a aceleração das mudanças climáticas provoque um desastre ambiental de grandes proporções - violentas enchentes, calor excessivo, seca intensa e elevação do nível do mar – provocando fome, intensificando as guerras e gerando novas pandemias. O fantasma de Malthus assombrando o planeta com a ameaça de uma queda drástica e violenta da população mundial.



Sérgio C. Buarque, economista