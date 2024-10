Caminhando com os melhores

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

"Você é a média das cinco pessoas com quem convive". Essa frase é frequentemente atribuída ao empresário e autor estadunidense Jim Rohn (1930-2009), embora seja difícil determinar com certeza a origem dela. Mas foi ele quem popularizou essa ideia em seus discursos e livros, sendo um tema recorrente em seus ensinamentos sobre sucesso e desenvolvimento pessoal. A concepção por trás dessa frase é que as pessoas a quem você se associa têm um grande impacto na sua vida e no seu sucesso. Por isso mesmo, é tão importante escolher suas amizades e seus parceiros de negócios.

Seguindo os conselhos de Rohn, devemos sempre caminhar com os melhores, com aquelas pessoas que já conquistaram o sucesso que ainda estamos buscando, e que nos servem de inspiração para continuar a trilhar com fé a nossa jornada. Ou podemos trazer à baila ensinamentos de Napoleon Hill. Em seu livro "Pense e enriqueça", ele ensina que a força interior é a capacidade de acreditar em si mesmo e em seus objetivos, apesar dos contratempos, e que ela pode ser desenvolvida por meio de pensamentos positivos e ação persistente, sendo um dos pilares para o sucesso. Segundo ele, a força interior também pode ser desenvolvida pelo relacionamento com pessoas bem-sucedidas e positivas, e que se cercar de pessoas que compartilham seus objetivos e valores ajuda a fortalecê-la e aumentar as chances de vitória.

Já Dale Carnegie, no livro "Como fazer amigos e influenciar pessoas", ressalta a relevância de sermos autênticos e genuínos em nossas interações com os outros em vez de tentarmos manipular ou controlar as pessoas. Ele argumenta que a empatia, ou seja, a capacidade de ver as coisas a partir da perspectiva do outro, é fundamental para estabelecermos relacionamentos saudáveis e bem-sucedidos, e que é importante sermos firmes, mas também respeitosos ao lidarmos com conflitos.

Também é interessante se relacionar com pessoas bem-sucedidas, aprendendo com suas habilidades, estratégias e pensamentos. Mesmo que você não tenha acesso direto a pessoas bem-sucedidas, você pode estudar suas biografias, seus livros e discursos, assistir a vídeos e palestras para aprender com suas experiências e incorporar seus ensinamentos em sua jornada. Todavia, quero lembrá-lo de que você não deve cobrar de si mesmo resultados iguais aos dessas pessoas. Você deve se inspirar no exemplo delas, mas nunca se comparar ou competir com elas. Cada pessoa tem a sua própria jornada e a sua própria definição de sucesso.

Janguiê Diniz, fndador e presidente do Conselho de Administração do grupo Ser Educacional - Presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo