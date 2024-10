Deixem Israel vencer

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Vários atores políticos relevantes que atuam nas arenas (inter)nacionais estão fazendo o possível para evitar que Israel vença a guerra contra o Hamas e o Hezbulah. Um deles foi sócio fundador do Foro de São Paulo. Já o outro militou no Partido Socialista português e presidiu a Internacional Socialista (1995-2002). A esquerda, via de regra, não consegue perceber que há em curso um choque entre civilizações. Não leram Samuel Huntington. Israel é o único país democrático, liberal e adepto da economia de mercado na região. Está sendo atacado, simultaneamente, em sete frentes (Hamas, Irã, Libano, Hizbulah, Síria, Houtis e Iraque ), noves fora a hostilidade da China e Rússia. A oitava frente é de cunho diplomático sob a liderança partidária da ONU.

Enquanto o Líbano foi governado majoritariamente pelos cristãos maronitas, o país prosperou. Beirute ficou conhecida com a Paris do Oriente Médio. Na medida em que a presença islâmica fundamentalista foi crescendo, o País dos Cedros começou a claudicar. Este quadro se deteriorou com a chegada do Hizbullah. Sob o manto protetor do Irã. O Libano perdeu sua soberania política. Virou um estado 'falido'. Quem manda no sul do país não é o exército libanês que, por sinal, tem menos poder de fogo que a milícia fundamentalista islâmica. Portanto, quem ocupa território libanês é o Hizbulah. Violando, inclusive, a Resolução 170 da ONU que proibiu às tropas armadas das milícias ficarem estacionadas ao sul do Rio Litani. O mundo se calou e Israel engoliu a seco a situação desde que não houvesse hostilidades bélicas que atingisse a população israelense que habita terras fronteiriças ao Libano. Só que isto não ocorreu. Há onze meses o Hizbulah bombardeia Israel criando, desse modo, refugiados israelenses dentro do próprio país. Isto nunca aconteceu na história de Israel.

O Hizbulah cresceu e conquistou vagas no Parlamento libanês. Um inusitado arranjo institucional: milicia terrorista com representação formal no jogo político. E foi radicalizando sua retórica antissemita. Nassrallah, no ano 2000, afirmou: "Sou contra qualquer reconciliação com Israel. Nem reconheço a presença de um estado chamado 'Israel'". E continuou: "Este [Israel] é um Estado ilegal; é uma entidade cancerosa e a raiz de todas as crises e guerras e não pode ser um fator para trazer uma paz verdadeira e justa nesta região. Portanto, não podemos reconhecer a existência de um estado chamado Israel, nem mesmo em um futuro distante".

Dois anos depois, Nassralah revelou "que os judeus se reunirão de todas as partes do mundo na Palestina ocupada, não para trazer o anticristo e o fim do mundo, mas sim porque Alá, o Glorificado e Altíssimo, quer salvá-los de termos que ir até os confins do mundo para mata-los, pois eles se reuniram em um lugar e lá a batalha final e decisiva acontecerá". Neste mesmo ano, Nassralah cravou: "Se procurássemos no mundo inteiro por uma pessoa mais covarde, desprezível, fraca e débil em psique, mente, ideologia e religião, não encontraríamos ninguém como o judeu. Observe, não digo o israelense". E continuou: "Operações de martírio - atentados suicidas - devem ser exportadas para

fora da Palestina. Eu encorajo os palestinos a levarem atentados suicidas para o mundo todo. Não tenham vergonha disso".

Dito e feito. O Irã planejou e ordenou ao Hizbulah que perpetrasse um letal atentado contra a Associação Mutual Israelita Argentina (Amia) em 1994. Foram mortas 85 pessoas e 300 resultaram feridas. Dois anos antes, a sede da embaixada de Israel em Buenos Aires foi atacada, resultando na morte de 29 indivíduos. O peronismo pouco fez para esclarecer os atentados. Não me lembro de ter havido qualquer passeata por parte de estudantes "progressistas" de Harvard, Yale, Stanford etc. contra a morte de civis inocentes. Tudo é muito seletivo. O que conta para este pessoal é aquilo que possa impedir Israel de ganhar a guerra.

Jorge Zaverucha , doutor em Ciência Política pela Universidade de Chicago