Bye Bye Brazil

O nosso patrimônio vivo, Lia de Itamaracá, fez um show na Global Village do Rock in Rio. Foi mostrar seu hit no meio do heavy metal......

Talvez tenha lançado mão de um coach para escolha do nome de sua banda: Big Band da Ciranda, isso mesmo, Big Band, segundo divulgado na mídia. Quem sabe também tenha sido ajudada por um personal stylist para escolha do wonderful look azul, bem como por um personal trainer para manter a incrível shape. Quem quiser pode ver tudo no You Tube da smart TV pois se espalhou muito rápido pelo WhatsApp e Instagram, além de receber muitos likes no spotify. Aos que não gostam de acessar a Web, aconselho ao menos fazer um test drive com um smart phone, de preferência comprado na Black Friday, para não ser considerado um outsider.

A X, antiga Twitter, ficou de fora, mas parece que Musk agora colocou the tail between legs, pagando a multa, afinal aqui não é mother Joana's house.

Aposto que Lia viajou no airbus, depois do check-in. Certamente fez refeições no self-service ou usou o delivery de fast food. Quem sabe, por ser top star, tenha sido levada ao roof top antes do transfer para ficar ao lado dos headliners da música. Melhor seria uma comfort food no backstage para não esquecer o marisco, o siri e o cuscuz ou couscous com preferem alguns.

Foi muito assediada sendo difícil fazer um coffee break ou pit stop para um relax. Na profissão dela é difícil fazer só home-work ou resolver tudo com um QR-code, pois precisa soltar o vozeirão aos quatro cantos, com ou sem back vocal, mas sem dispensar os clips, podcasts e lives, fazendo bom uso do streaming.

Espero que não tenha sido paga em criptomoedas e que possa aplicar no open market, lembrando que o overnight deixou de ser interessante, mas que fique atenta ao spread bancário, o preço das commodities, os índices Dow Jones e Nasdaq e que possa sacar em cash, mas que não gaste tudo em bets como a turma do bolsa família.

Lia é querida em todo lugar. Até Trump seria capaz de lhe fazer um invoice para receber o green card, passear com ela no Mall ou Shopping Center para mostrar que ama imigrantes.

Merece um documentário para Netflix ou para um pool de emissoras.

É muito bom vê-la ovacionada nos grandes palcos, mas correu um frio na espinha temendo que um dia a façam cantar um remake: "This is Lia's Ciranda from Itamaracá Island".

God save the queen da ciranda.

In God we trust.

*Fico imaginando qual seria a opinião de Ariano Suassuna sobre a escolha do nome para a maravilhosa banda de Lia e lembrei de quando reclamou do grande Chico Science, questionando por que não escolheu Chico Ciência como seu nome artístico.

Sérgio Gondim, médico