As leis contra fraudes empresariais

Após a revelação em 13.01.2023 de uma fraude contábil, resultado de práticas contábeis inadequadas que foram ocultadas por mais de uma década, além de um esquema fraudulento que envolvia artifícios para manipular os controles internos e ludibriar os resultados anuais, causando um rombo estimado em R$ 25 bilhões, a Lojas Americanas S.A. (Americanas) entrou em recuperação judicial em 19.01.2023.

As investigações realizadas pelo Ministério Público Federal (MPF) e pelo Comitê Independente, contratado pela Americanas, sustentam que o esquema de maquiagem das demonstrações contábeis (DC) desta companhia (Cia) foi praticado pela antiga diretoria, sem que o conselho de administração (CAD) tomasse conhecimento. Também, o MPF identificou a realização de manobras de blindagem patrimonial pelos antigos administradores da Americanas, para tentar proteger os seus bens existentes em empresas, transferindo as participações societárias para familiares e/ou empresas sediadas no exterior, durante o curso das investigações.

A Americanas está aguardando a conclusão das investigações para dar andamento ao processo de responsabilização dos administradores. De acordo com o Artigo 159 da Lei das S.A. é permitida a reparação de danos e de perdas pela má atuação dos seus administradores, exigindo deles a devolução dos bônus, representado pela remuneração variável paga, (clawback), decorrente do descumprimento e do envolvimento de executivos em tramoias, mediante a adoção de práticas errôneas ou fraudulentas. O avanço dessas investigações do caso Americanas, acelerou o debate no Congresso Nacional sobre a responsabilização dos crimes provocados pelas fraudes empresariais e os papéis da administração e dos auditores independentes.

Atualmente encontram-se em andamento duas discussões, que visam reforçar os deveres dos diretores das cias e de ampliar os limites de atuação dos auditores independentes. Com o objetivo de investigar as inconsistências detectadas nos registros contábeis da Americanas, realizadas nos exercícios de 2022 e anteriores, foi apresentado um Projeto de Lei (PL) No 4.704/2023 que dispõe sobre ações de responsabilidade civil contra o administrador da Cia. e prevê a reparação de danos por ele causado contra os acionistas controladores, a divulgação de fatos relevantes e a devolução de bônus e de vantagens recebidos, mas que terão de serem ressarcidos pela ocorrência de erros ou fraudes. O outro PL é o de No 2.581/2023, do Senador Sérgio Moro, já aprovado no Senado e encaminhado à Câmara dos Deputados. Esse PL dispõe sobre instrumentos de proteção, incentivos e recompensas a informantes que noticiem crimes ou atos ilícitos, no mercado de valores mobiliários, em Cias, ou em quaisquer pessoas que denunciem fraudes. Seu principal propósito é o de estabelecer um programa de incentivos a colaboradores da Cia ou quaisquer pessoas que se disponham a denunciar eventuais fraudes.

Por fim, as Leis contra fraudes empresarias devem ser direcionadas a proporcionar mais transparência e um nível de governança mais robusto na prevenção, identificação e aplicação em casos de atos de má fé, bem como a ampliação das ferramentas voltadas para coibir atos ilícitos, pois infelizmente esta ocorrência sempre estará presente em todo mundo.

Cláudio Sá Leitão , conselheiro de Empresas e CEO da Sá Leitão Auditores e Consultores.