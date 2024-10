O grande vencedor nas eleições municipais de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As eleições municipais de 2024 em Pernambuco reafirmaram o Partido Socialista Brasileiro (PSB) como a principal força política no estado.

Mesmo diante de um cenário onde a legenda é oposição ao governo estadual, liderado pela governadora Raquel Lyra (PSDB), o PSB conquistou vitórias expressivas que consolidaram seu protagonismo político. Em números absolutos e simbólicos, o partido demonstrou sua capacidade de mobilização e articulação, refletida na preferência do eleitorado pernambucano.

Um dos maiores indicativos do sucesso do PSB foi que, mesmo na oposição, o partido elegeu o maior número de prefeitos em Pernambuco, deixando o PSDB em segundo lugar. O PSB teve também a maior votação entre os partidos de Pernambuco: 26% da população do estado será administrada por gestores filiados à agremiação partidária.

Se formos contabilizar o número de votos, o PSB somou 1,4 milhão de votos em todo o estado, mais que o dobro do que o PSDB, partido da governadora, que contabilizou apenas 600 mil votos. Além disso, em número de prefeitos eleitos, o PSB saiu na frente e garantiu também a eleição de 339 vereadores, enquanto o PSDB ficou com 226, mais um indicativo da superioridade socialista nas bases municipais.

Mesmo que não se considere o Recife - onde tivemos a maior vitória da história da capital pernambucana, com a reeleição do prefeito João Campos com 78,11% dos votos válidos -, o PSB teve quase 700 mil votos, superando os 600 mil apurados pela base da governadora Raquel Lyra. Esses resultados indicam que o PSB, mesmo fora do poder estadual, soube se organizar, construir alianças sólidas e apresentar candidatos competitivos, preservando a confiança que a população sempre teve na legenda.

Ao analisarmos a vitória no Recife especificamente, é preciso ressaltar que o percentual histórico alcançado, além de refletir a popularidade do prefeito, confirma a aprovação das recifenses e dos recifenses quanto à condução de João Campos e sua visão de futuro para o desenvolvimento do Recife. Tenho muito orgulho de fazer parte desse projeto de cidade, tanto como integrante do PSB quanto como um dos vereadores liderados pelo prefeito.

O Recife reconheceu o trabalho que o meu partido, o PSB, tem realizado e, em particular, quanto ao meu mandato, só tenho a agradecer a minha cidade porque fui o vereador reeleito com o maior crescimento de votos, em relação ao pleito anterior. Foi um salto expressivo de 236,39% no número de votos, que fez com que passasse de 3.278 em 2020 para 11.027 votos em 2024.

Ainda em relação à capital pernambucana, é preciso registrar que Daniel Coelho (PSD), o candidato da governadora Raquel Lyra, sofreu a pior derrota de um postulante ao cargo de prefeito do Recife apoiado por governador do estado desde 1985. Tal derrota expõe fragilidades na articulação política do governo estadual e realça a força do PSB.

Um outro dado relevante que comprova a dificuldade de agregar por parte da governadora é que, pela primeira vez desde o ano 2000, a situação estadual faz menos de 120 prefeitos. Ao todo, Raquel Lyra conseguiu vencer em apenas 87 municípios. A oposição, por outro lado, elegeu 81 prefeitos. Além disso, a Frente Popular foi a grande vencedora em 6 dos 10 maiores colégios eleitorais: Recife, Petrolina, Cabo de Santo Agostinho, Vitória de Santo Antão, Camaragibe e Garanhuns. Essas cidades concentram parte significativa do eleitorado pernambucano e o domínio da oposição em áreas estratégicas consolida a sua influência sobre o futuro político e administrativo de Pernambuco.

Em suma, os resultados das eleições municipais de 2024 comprovam que não só o PSB mas a Frente Popular como um todo sai fortalecida do processo, com uma votação robusta, vitórias em importantes municípios e números que superam a base governista. Quanto ao PSB mais diretamente, as eleições deste ano mostram também que, mesmo sem o controle da máquina estadual, o partido continua a ser uma referência de liderança e de capacidade de gestão para o povo pernambucano.

Zé Neto, vereador do Recife pelo PSB