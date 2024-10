Alberto Ferreira da Costa. Um pequeno gigante.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Por Misael Wanderley Jr.*

Para quem conhece e conviveu com “Seu Alberto”, como era carinhosamente conhecido, à primeira impressão a visão de um sujeito “mion”, de baixa estatura, de voz tênue, a despeito do sotaque marcante de todos seus compatriotas de”além mar”, talvez não conseguisse dimensionar a grande obra desse imigrante cuja trajetória desde sua chegada ao Brasil, seu início duro de vida junto com seu irmão e familiares como trabalhador, pequeno empresário se estabelecendo em Pernambuco e posteriormente como grande empreendedor e construtor é por demais conhecida nos meios sociais e empresariais.

Mas neste momento de sua partida, nós que lidamos com perdas no nosso dia a dia de médicos sentimos o misto desse sentimento de perda causada pela separação física mas também de orgulho pela obra deixada como Provedor de um dos maiores Centros Médicos do Nordeste do Brasil.

Não obstante não fazer parte do corpo clínico do Real Hospital Português (RHP) por trabalhar em outra instituição na cidade, mas como médico atuante há mais de 35 anos e frequentador ocasionalmente do RHP não tenho dúvida em afirmar que desde sua fundação pelo dr. Lima Bastos há quase 170 anos, não desprezando todos seus antecessores, podemos dividir a história do Hospital Português em antes e depois do “Seu Alberto”.

De temperamento forte, decisões muitas vezes polêmicas na sua forma e arrojadas na sua intenção “Seu Alberto”, nessas três décadas de comando, transformou o RHP de uma estrutura pesada, e truncada em um centro moderno que pratica uma medicina de alta complexidade em todas as especialidades semelhante aos maiores centros do mundo.

Na pessoa de seus filhos, Alvarito, Beto e Cláudia, de sua esposa dona Carmen, de seu vice-provedor, meu amigo Joaquim Amorim, e de seus muitos familiares e inúmeros admiradores e amigos, o sentimento de perda e saudade certamente ficará mas a certeza é que seu legado gigante para sempre prevalecerá.

Misael Wanderley Jr.

Médico Urologista