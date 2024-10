Ingrid Zanella é a renovação com a experiência que a advocacia precisa!

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A OAB-PE foi fundada em 1932, em um mundo profundamente diferente do que conhecemos hoje. Àquela época, o cenário global era marcado por regimes totalitários, fronteiras intransponíveis e direitos civis negados a grande parte da população. Desde então, o curso da história foi sendo transformado por pessoas dispostas a mudar o mundo. Novas nações emergiram, lutas trouxerem à luz o sufrágio feminino e conquistas fundamentais ligadas aos direitos civis. O homem rompeu as barreiras da gravidade e pisou na lua. E, nos últimos dias, até o foguete deu ré - no bom sentido - e fez baliza para a base. A internet desfez as amarras do tempo e do espaço, a humanidade foi conectada em uma rede global que revolucionou a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos.

Da sua fundação até os dias atuas a OAB-PE protagonizou várias batalhas. Foi transformando e sendo transformada. Na década de 70, a saudosa Dra. Nair Andrade anunciava que iria acabar com o Clube do Bolinha na OAB. Era a primeira vez que uma mulher assumia um cargo na instituição, como secretária geral. E, logo depois em 1974, a Dra. Margarida Cantarelli era eleita a primeira mulher vice-presidente da OAB-PE. Muito já foi feito, e avanços significativos foram conquistados ao longo dos anos. No entanto, nenhum desses esforços estará completo enquanto a galeria de presidentes da OAB-PE permanecer composta apenas por homens. E já se passaram 93 anos.

Essa lacuna, que atravessa décadas de história, precisa ser finalmente preenchida. Chegou a hora! Não há mais espaço para adiamentos: para que a OAB-PE continue avançando, para que a renovação seja verdadeira e representativa, é imperativo que uma advogada esteja à frente da instituição neste próximo triênio. E essa colega tem nome. Ingrid Zanella é a liderança que simboliza transformação, renovação com experiência e a força capaz de conduzir a Ordem com visão, competência e compromisso.

O principal diferencial de Ingrid Zanella é sua vasta experiência de advogada e professora, construída com dedicação e conhecimento profundo. Mais do que simplesmente saber como fazer, Ingrid tem a clareza do que precisa ser feito. Ela não apresenta apenas ideias; traz um projeto concreto, pautado pela realidade de quem vive a advocacia na prática, de quem conhece a realidade dos nossos profissionais do Cais ao Sertão, em todas as regiões do estado. Ingrid conhece os desafios de advogar, seja nas cidades da Região Metropolitana, seja nas cidades do interior. É essa vivência cotidiana, aliada a sua visão estratégica, que a credencia para ocupar a presidência da OAB-PE. Somente alguém que compreende o dia a dia da profissão pode liderar com a legitimidade e o comprometimento que a advocacia pernambucana exige.

Desde 2022, quando assumi a presidência da OAB-PE, nossa Ordem tem dado passos largos para fortalecer a advocacia em todas as regiões, sempre de forma inclusiva e participativa. Entregamos novas sedes em Santa Cruz do Capibaribe, Carpina, Cabo de Santo Agostinho, São José do Egito, Salgueiro, Gravatá, Ouricuri, Olinda e São Lourenço da Mata/Camaragibe. E estamos trabalhando arduamente para inaugurar as próximas em Belo Jardim, Serra Talhada e Arcoverde.

Além disso, colocamos à disposição em todo Estado 30 novas Salas da Advocacia, que agora totalizam mais de 100; 17 parlatórios em presídios, 14 espaços de coworking, 06 desagravos públicos em favor da advocacia e diversas representações juntos aos órgãos de correições, como o CNJ. Sempre de forma transparente com as despesas lançadas em nosso "Portal da Transparência" em nosso site. Tudo isto é fruto de um trabalho sério, do compromisso inegociável com a classe e de uma gestão focada em resultados. Ingrid Zanella esteve presente em cada uma dessas conquistas, acompanhando de perto o desenvolvimento de cada projeto ao meu lado. É essa participação ativa que lhe dá hoje a experiência e a firmeza necessárias para ter um plano de trabalho eficaz, que não só atende às demandas já conhecidas, mas também antecipa novas necessidades. Ela sabe o que foi feito, e, acima de tudo, sabe o que ainda precisa ser realizado. A OAB-PE não é lugar para improvisos. Do cais ao sertão, a advocacia pernambucana já reconhece em Ingrid a capacidade e a força de trabalho necessárias para dar continuidade e aprimorar o vitorioso trabalho que temos construído.

Nair Andrade, nossa pioneira que desfez o "Clube do Bolinha" nos anos 70, depois, afirmava com convicção: "Vai ter mulher na presidência da OAB sim!". Nossa querida Nair nos deixou em janeiro deste ano. Antes de partir, tive a honra de vê-la segurar as mãos de Ingrid e asseverar: "Ingrid, eu comecei. E agora é a sua vez de abrir esse caminho, você está pronta para presidir esta Ordem". Mais do que um conselho, as palavras de Nair plantaram uma semente de mudança. E essa semente é minha e de toda a advocacia pernambucana: vai ter advogada na presidência da OAB-PE. E essa é Ingrid Zanella. Sou testemunha da sua seriedade, do seu compromisso incansável com a advocacia, da sua força e acolhimento pela classe. Por isso, ela é a minha candidata. E, a partir de janeiro de 2025, será também, a minha presidente.

Nair partiu sem ver uma mulher na presidência da OAB-PE. Mas a união e a coragem da advocacia de Pernambuco vai honrar a semente que ela nos deixou. A advocacia de Pernambuco já sabe o que quer e quem quer: é ELLA! É Ingrid Zanella.

Fernando J. Ribeiro Lins. advogado e presidente da OAB Pernambuco