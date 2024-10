Almir Reis é a verdadeira renovação que a advocacia merece!

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em contos de fadas e histórias medievais, os príncipes se escondem em castelos de ouro, distantes da realidade do seu povo, vivendo em uma bolha de privilégios enquanto ignoram as necessidades e os desafios da população que governam. Essa metáfora, embora singela, pode ser muito bem aplicada à atual gestão da OAB Pernambuco, que ao longo de quase 20 anos se afastou das demandas dos advogados e das advogadas que enfrentam os desafios do cotidiano da profissão. Neste momento, em que se aproxima a eleição para o próximo triênio, a candidatura de Almir Reis e Fernanda Resende surge como a esperança de um novo caminho e a representação de uma verdadeira renovação que a advocacia pernambucana tanto merece e precisa.

A candidatura de Almir Reis à presidência da OAB-PE é marcada por um movimento de mudança genuína, uma resposta à insatisfação de muitos advogados e advogadas que estão cansados de ver suas dificuldades diárias sendo ignoradas. A chapa "Renova OAB" não é apenas um nome, mas um compromisso real com a transformação da Ordem. Em um cenário em que a gestão atual parece viver de aparências e da manutenção de um status quo que beneficia a poucos, Almir Reis surge como a esperança de uma OAB mais próxima da advocacia, mais comprometida com as reais necessidades dos advogados e das advogadas militantes que atuam em todas as regiões do estado, distanciando-se de uma gestão que anseia, antes de tudo, a manutenção de um projeto pessoal de poder.

Renovar não é trocar um nome por outro. Renovar é, na essência, repensar, questionar, transformar e construir. Renovar de verdade é perceber que o que está em vigor já não atende à realidade atual, que os desafios da profissão são muitos e precisam ser enfrentados com propostas concretas, não com palavras vazias. A advocacia pernambucana não quer mais a continuidade disfarçada de uma suposta renovação, mas, sim, uma mudança verdadeira e com compromisso.



A candidatura de Almir Reis, um jovem advogado de apenas 38 anos de idade, mas já com muita experiência, representa essa verdadeira renovação. Almir é o candidato que tem o compromisso de fazer uma gestão voltada para o advogado e para a advogada que estão no balcão enfrentando as dificuldades do fórum, os atrasos processuais, as deficiências de estrutura e a burocracia jurídica.

Enquanto alguns candidatos vendem uma ilusão de mudança, Almir Reis é a renovação verdadeira que concretiza o advento de uma OAB mais inclusiva, mais transparente e mais atenta às necessidades dos advogados e das advogadas. Uma OAB que combate a morosidade da Justiça, não se omite quando lhe compete atuar e que não se distancia da realidade da profissão.

Almir compreende os problemas da advocacia porque ela faz parte de seu dia a dia. Ele conhece as dores e as dificuldades que os advogados e as advogadas enfrentam, porque também é um advogado militante. Sua experiência nas comarcas do interior, nas mesas de audiências e na rotina dos tribunais é a base de seu compromisso com uma OAB que seja, de fato, acessível, próxima e atuante.

É importante lembrar que a eleição para a presidência da OAB, marcada para o dia 18 de novembro, não é apenas uma disputa entre nomes e chapas. É a oportunidade de definir o rumo da Ordem para os próximos anos.

Votar em Almir Reis é votar com audácia e esperança. É votar em favor de uma mudança genuína, que rompe com o passado e constroi um novo futuro. Não se trata de um simples slogan de campanha, mas de uma promessa concreta de transformação. Almir Reis e Fernanda Resende representam a chance de iniciarmos um novo ciclo, que coloca a advocacia em primeiro plano, que se compromete a lutar por melhorias reais para todos, sem distinções.

Nos últimos cinco anos, Almir Reis tem visitado todas as regiões de Pernambuco, ouvindo advogados e advogadas sobre os desafios e as necessidades da classe. Ele sabe que a advocacia do litoral e a do sertão enfrentam desafios muito diferentes, mas ambos precisam de uma OAB que os escute, que os represente e que defenda seus interesses. E é por isso que ele vai descentralizar as ações da Ordem, levando a estrutura da OAB para mais perto, para todas as regiões, especialmente perto daqueles que estão no interior do estado e que foram esquecidos ao longo dos últimos anos pelas gestões anteriores.

A advocacia pernambucana não pode mais se contentar com promessas vazias e soluções superficiais. Ao escolher Almir Reis, a advocacia pernambucana opta por uma gestão que se preocupa com os problemas reais do cotidiano, que sabe ouvir e que está disposta a agir para garantir os direitos e a valorização da profissão. É hora de rompermos com o passado e construir um novo caminho, um caminho de renovação verdadeira e transformação para todos. Vamos juntos com a mudança, vamos juntos renovar com Almir Reis para presidente da OAB Pernambuco.

Renato Saraiva é advogado e professor