Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Tito olha desafiador pra nossa mesa, que aguardava sua reação, em silêncio, pega o copo no balcão, oferece a do santo, emborca a lapada de um gole.

Moradores da Capunga, Nego Tito, irmão de Renato Boca da Noite, estava tomando uma cana besta, ao ponto de ser internado seguidas vezes na antiga casa de saúde do psiquiatra e escritor Luís Carlos Albuquerque, autor de Eu-singularíssima pessoa, a melhor biografia do poeta paraibano Augusto dos Anjos, com segunda edição da Bagaço em 2015. Naquela noite chuvosa de inverno, estavam tomando uma geladinha na Galeteria Alvorada, estabelecida nos Quatro Cantos, os saudosos Nelsinho Caldas, Bebé Seixas, Renato Carneiro Campos, Djane, Jefferson e Toinho Ferreira Lima, quando surge inopinadamente (gostou, Mário Hélio?) Nego Tito fechando a fria madrugada. Ele entra, não cumprimenta ninguém, para no balcão e pede um conhaque Castelo. Cirilo traz uma dose de meio copo, Renato provoca: "Ô, Tito, o médico não proibiu você de beber?".

Tito olha desafiador pra nossa mesa, que aguardava sua reação, em silêncio, pega o copo no balcão, oferece a do santo, emborca a lapada de um gole, cospe no chão, encara Renato fixamente nos olhos: "A ciência do homem não me vence!".

Uma semana depois, faleceu o estimado engenheiro e empresário José Júlio Romanguera, residente na casa da esquina da Rua Guilherme Pinto com a das Pernambucanas, nas Graças. Tido como rico, seu velório foi muito concorrido. Entre os presentes, o mais nervoso e irrequieto era Nego Tito, que, embora não entrasse na sala do velório, caminhava inquieto na calçada, repetindo em voz alta, aos prantos e se benzendo: "Não sei porque não confessa logo que é meu pai!" - e foi bater na porta da oficina de Costeleta, em frente, pedindo para irem buscar Jalva, funcionária do Cartório João Roma, para lavrar, urgentemente, testamento de Romanguera deixando uma padaria e "500 conto" pra ele, Tito.

Morto de sono e ressacado, Costeleta foi chamar Deba, que se negou a acompanhar a dupla com frase enigmática: "Nem tampouco para mim." "Vão pedir bigu a doutor Antônio Jayme da Fonte", admiradíssimo pela fina educação e mais ainda por ser proprietário de possante motocicleta que servia aos alemães, na Segunda Guerra Mundial, e fazia inveja aos "boys" capunguences e ao mítico Luciano, dono do Derby Futebol Clube, cujo Capitão era o volante João Pitada, jogador de alta classe, mas que não tinha preparo físico para aguentar dois tempos, e pregava na segunda etapa, para decepção de seu pobre pai, coitado.

Arthur Carvalho , advogado e jornalista