Desempenho do PL e do PT nas eleições municipais de 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Dois anos atrás, o Brasil foi palco de uma disputa eleitoral polarizada e muito acirrada. Por uma margem de apenas 1.8% dos votos válidos, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assumiu a presidência da República, derrotando o então mandatário Jair Messias Bolsonaro (PL). Desde a aprovação da lei que permite a reeleição (1997), esta foi a primeira vez que um presidente não logrou êxito na recondução ao cargo. Contudo, o fraco desempenho de Bolsonaro no comando do país e os escândalos a ele associados estiveram longe de deteriorar a imagem de seu atual partido, ao qual é filiado desde 2021. Pelo contrário, sua legenda demonstrou um avanço impressionante nas eleições municipais de 2024, conquistando mais que o dobro das prefeituras em relação ao partido de Lula, seu maior rival político (515 vs 250).

Isso contrasta com a trajetória do Partido dos Trabalhadores. O governo de Dilma Rousseff foi atravessado por escândalos de corrupção que atingiram seu partido, reversão do cenário econômico internacional, má gestão de sua coalizão e aprofundamento de políticas econômicas equivocadas. O mal-estar gerado por esta combinação de fatores presumidamente enfraqueceu o PT, derrubando drasticamente o número de suas prefeituras desde as eleições de 2016. Só este ano o partido teve uma recuperação (250), mas ainda está ligeiramente abaixo dos níveis de oito anos atrás (252).

Ou seja, o mau desempenho do governo Dilma foi seguido do colapso de seu partido nas eleições municipais; enquanto o mau desempenho do governo Bolsonaro foi seguido da ascenção meteórica de sua legenda a nível local. Naturalmente, os dois casos estão longe de ser comparáveis. Dentre muitas diferenças, o PL esteve diretamente associado a Bolsonaro há apenas três anos e já se encontrava em ascenção antes mesmo de sua filiação.

De toda forma, as capacidades eleitorais do PL e do PT merecem ser investigadas em 2024. Lula e Bolsonaro tornaram-se figuras-chave na polarização política brasileira e é importante observar como sua força está sendo projetada nas eleições de 2024.

O PL, de fato, superou o PT com folga, mas há nuances que merecem ser ressaltadas. A figura 1 demonstra quantos municípios o PL conquistou a mais (ou a menos) em relação a 2020, estratificando por tamanho do município. Em termos absolutos, a legenda teve uma expansão expressiva no Sul e no Sudeste e um avanço moderado no Centro-Oeste. Isso se deu simultaneamente em cidades pequenas e grandes. O partido não teve a mesma força no Nordeste, onde perdeu mais de 50 prefeituras, porém conquistou a capital de Sergipe. Finalmente, no Norte, o saldo total foi negativo, mas conquistou Marabá, que é uma cidade com mais de 260 mil habitantes. Considerando todas as regiões, o PL conquistou 165 novos municípios.

Uma situação inversa ocorreu com o Partido dos Trabalhadores (figura 2). Apesar de ter reduzido suas candidaturas no Nordeste, em relação a 2020, a legenda de Lula foi capaz de conquistar quase 80 prefeituras novas. Porém, esse desempenho foi pouco expressivo nas cidades nordestinas muito populosas, aquelas com mais de 190 mil habitantes. Já no Sudeste, embora o saldo tenha sido positivo, a expansão esteve restrita a cidades relativamente pequenas, havendo também perda de municípios grandes. Considerando todas as regiões em conjunto, o PT conquistou 67 prefeituras novas.

De certa forma, este cenário se conforma à popularidade de Bolsonaro nas regiões mais ricas, enquanto os resultados no Nordeste espelham o inverso. Mas há de se frisar que a perda de prefeituras pelo PL é consistente com a orientação do partido em dedicar mais tempo e recursos a "ilhas bolsonaristas", onde a vitória estaria mais garantida. De fato, o Nordeste foi a única área onde o Partido Liberal reduziu suas candidaturas em relação a 2020. Não obstante, mesmo se ponderarmos pela quantidade de candidaturas, a taxa de vitória do PL na região foi 30.86%, enquanto o PT venceu em 38.97% das cidades nordestinas onde concorreu.

Desta forma, o PL teve um desempenho muito favorável nas eleições de 2024, mas ainda apresenta fortes dificuldades no Nordeste. Já o PT demonstrou uma recuperação, porém ainda longe de ser satisfatória.

Pedro Marques, doutorando em Ciência Política pela UFPE