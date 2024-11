Uma estranha transição

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Venho discutindo com meu terapeuta (Carlos Ferraz) essa estranha e imprevisível transição que estou experimentando entre o fim de minha carreira de professor e o início de uma outra: escritor!

Quando alguém me pergunta -"O que eu sou?", minha resposta é sempre -"Professor!", como se minha PROFISSÃO definisse minha IDENTIDADE, em que eu SOU aquilo que FAÇO! E é em função desse laço (abstrato) de identificação subjetiva que provoca em mim uma estranha sensação de que algo chegou ao fim: sou, fui e achei que permaneceria "professor", nesta ou em qualquer outra vida que me fosse oferecida. E, se há um lugar no Mundo onde podemos vê-lo, discuti-lo, partilhá-lo e agir com os outros, esse lugar, para mim, foi a SALA DE AULA. Ali, eu podia ver meus interlocutores diretamente, perceber o que estava acontecendo no interior de uma relação específica, a "pedagógica", em que eles depositam em mim uma confiança, uma autoridade, que deriva da suposição (muitas vezes ingênua!) de que eu "sei" mais, "li" mais, "vivi" mais, "experimentei" mais e, por isso, posso orientá-los no Mundo. O problema é que eu acredito também um pouco nisso, embora saiba que há uma aura mítica que envolve nossa profissão, por mais desvalorizada que ele seja, em consequência de decisões político-educacionais. O contato com meus alunos dava-me a sensação de antever, embora de forma imprecisa, o FUTURO que nos espera e sobre o qual não tenho nenhuma pretensão de administrar, ou de formar as consciências "adequadas" ao que virá! Pois bem: estou fechando uma "identidade" que, esperava, fosse estável, e estou começando uma outra: escritor! E essa despedida é, para mim, dolorosa, como um luto do qual preciso me curar...

Freud disse uma coisa interessante sobre a cura: para ele, seria um mundo estranho se todo mundo fizesse psicanálise. Mas creio que existe outro tipo de terapia, que não é apenas a terapia de escrever livros ou artigos, e sim a de ler livros e de viver numa cultura, que é onde nos enxergamos, nos conhecemos e entendemos uns aos outros. Claro, se você olha direitinho, o primeiro círculo de Freud, tirando ele, que era um sujeito muito reprimido e convencional (um bom exemplo de sublimação que deu certo!), os outros eram uns malucos: Jung era psicótico; Ferenczi, Adler, Tausk se suicidaram, Jones foi expulso do Canadá por se exibir para alunas, Reich foi expulso do Partido Comunista e da Associação Internacional de Psicanálise - era uma turma muito estranha! A análise, eu agora sei, não vai me curar de minhas loucuras; vai fazer, talvez, com que eu veja que elas são valiosas: minhas loucuras são a minha vida e, se eu tiver sorte, talvez a melhor parte de minha vida, onde provavelmente sou mais livre!

Escrever é um "sintoma"..., e o que eu quero é um "bom sintoma". Lacan diz, e Zizek também, que o que você aprende na análise é a gostar de seu sintoma. Em minha terapia, tive acesso a partes de mim que não achava que fossem importantes, e a outra coisa também é que, tal como a escrita, ela cria um espaço entre a sala de aula, a casa, a família, os amigos e, no mesmo movimento, me aproxima de todos eles. Freud inventou essa coisa genial em que duas pessoas se sentam para conversar sobre temas os mais profundos e mais importantes. E você não consegue isso tomando antidepressivos!

O "escritor" (em formação, admito!) que está nascendo em mim não me afasta completamente do professor que fui (dizem até que meus artigos são parecidos com minhas aulas!), mas produz um "distanciamento": eu não vejo meus leitores diante de mim, não sei quem são, não obtenho respostas. Se a sala de aula é o lugar em que a palavra se expressa na VOZ do diálogo (travessia pela palavra viva), na escrita ela se expressa no TEXTO (a palavra crucificada numa página branca).

Li certa vez que um escritor é alguém que escreve, e quando não está escrevendo, está pensando no que vai escrever! Uma espécie de neurose!

Na sala de aula, eu achava, pretensiosamente, que estava apresentando o Mundo aos meus alunos, um Mundo que eu achava que compreendia com minhas teorias e ilusões, dizendo aos "Outros" o que era nosso tempo, oferecendo-lhes um diagnóstico que, agora sei, bastante precário. Ao escrever, eu percebo a fragilidade de tudo isso, percebo sobretudo que não é mais o Mundo o meu tema, mas EU mesmo e toda a dificuldade que consiste em viver nele por um tempo, vindo de lugar nenhum e tendo consciência de que vou voltar para lugar nenhum!

(Para Carlos Ferraz)

Flávio Brayner "É"... um escritor tateando!