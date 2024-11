Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O escritor Gilberto Cabeggi descreveu bem o papel desses guardiões. Segundo o autor, na nossa rede de segurança, devemos ter a presença de um familiar querido, um amigo fiel ou um profissional de psicoterapia, ou, ainda, alguém que você admire pelo modo correto e feliz de ser, que o ajude a ganhar novas forças e a estimular pensamentos e atitudes mais positivas no seu dia a dia.

Avalie: quem são as pessoas com quem você pode contar para essa mudança? Quem você quer que esteja ao seu lado, dando-lhe apoio, quando resolver mudar e as coisas à sua volta parecerem desabar na sua cabeça? Quem são as pessoas que não deixam você desistir quando as coisas ficam difíceis? Junto ao seu mentor, essas são as pessoas que serão os guardiões da sua mudança de mindset.

Naqueles momentos em que você está prestes a desistir da sua mudança, é importante e reconfortante saber que um conselheiro, um mentor, um amigo, um familiar que o inspira e o motiva a seguir em frente estará presente e fará toda a diferença. A função dessas pessoas é ajudá-lo a encarar o desconhecido, para que você possa seguir a sua estrada, atingir os seus objetivos e cumprir o seu propósito de vida.

Um mentor é alguém que lhe é especial, que o faz repensar sua decisão de recusar os chamados da vida. Então, mesmo não sabendo o que encontrará no próximo capítulo da sua história, com a ajuda dessa pessoa você aceita o desafio de seguir em frente. A sua relação com pessoas em quem você confia é um dos seus maiores pontos de apoio para os próximos passos na busca do seu crescimento e da sua evolução. Nela deve existir uma conexão forte, seja entre pai e filho, entre mestre e discípulo, entre mentor e aprendiz.

A mudança de mindset é uma caminhada que você tem de fazer sozinho, sem dúvida alguma, e os obstáculos testarão a sua vontade a cada passo. Mas sua força interior será renovada se você tiver alguém com quem dividir suas angústias e suas dúvidas, chorar suas perdas e, é claro, comemorar suas vitórias. É importante ter um grupo de pessoas com quem podemos contar quando precisamos de ajuda ou de um impulso extra, ou mesmo de uma dose a mais de motivação, porém é preciso ter consciência de que ter essa rede não significa depender dos outros para alcançar nossos objetivos.

Precisamos manter a nossa autonomia e a nossa responsabilidade pessoal por nossas escolhas e ações. A rede pode nos oferecer apoio, mas cabe a nós mesmos tomar as iniciativas, partir para a ação, aproveitar as oportunidades e enfrentar os desafios.

Janguiê Diniz, fundador e presidente do Conselho de Administração do grupo Ser Educacional - Presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo